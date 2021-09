Ceviche de caracol un platillo “afrodisiaco” creado en Cuaxomulco

Para la mayoría de personas, los caracoles resultan repugnantes, pero María Oralia Alcalá Quiriz los recolecta y transforma en ceviche, el cual pretende comercializar como un platillo exótico de la entidad, toda vez que contiene un alto grado de proteínas y asegura es afrodisiaco.

Ecología ¿Sabías que el café es benéfico para las plantas?

La mujer productora de nopal, originaria de Cuaxomulco, aseveró que en un principio combatió la plaga con jabón, pero las constantes lluvias propiciaron la reproducción del caracol y siguieron apareciendo, así que buscó en internet como acabar con ellos y una opción fue cocinarlos.

Te puede interesar: ➡️ Caracol Colectivo Artistico, celebra cinco años sobre el escenario

Salud #Entérate Con solo pronunciar la letra “a” sabrás si tienes Parkinson o no

“A diferencia de otras mujeres, no me dan asco, al contrario, los agarro sin guantes y los lavo perfectamente para quitarles la tierra e impurezas, son de diez a 15 lavadas, pues me tardo una semana en prepararlos y cocinarlos”, puntualizó.

Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Además, dijo que una chef le comentó que servían como base de varios platillos exóticos, pero no le dio la receta, por lo que buscó en internet y logró prepararlos. El platillo lo probaron sus amigas y familiares.

Doble Vía Covid aumenta mortalidad materna; ha desplazado a las hemorragias y preeclampsia

Como la comida resultó exquisita al paladar, aseguró que continuará preparándola y de ser posible ofrecerá el ceviche de caracol como un platillo exótico y afrodisiaco de la región, si se concreta el corredor turístico en ese municipio.

Te puede interesar: ➡️ ¡Preparan en Manzanillo el ceviche más grande del mundo!

Detalló que los caracoles contienen 16 gramos de proteína por cada 100 de carne comestible, la cual es considerada de alta calidad porque incluye todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo humano.

Alcalá Quiriz comentó que la población no está acostumbrada a comer caracoles a gran escala por falta de familiaridad e incluso tabúes culturales, por lo que esa carne la utilizan en el mercado como alimento para aves, cerdos y peces.

Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Doble Vía Descubren restos de cerveza con más de 9 mil años de antigüedad, en China

SON AFRODISIACOS

Por otro lado, los especialistas consideran a los caracoles como uno de los alimentos afrodisiacos, por su alto contenido de albúmina que es una proteína producida por el hígado que ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos y también transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y enzimas.

Te puede interesar: ➡️ Cultivo de caracol mejora calidad de vida

Por ello, antiguamente la carne de caracol con vino fuerte era muy popular entre los romanos pues estaban considerados como efectivos para el amor y para estimular el apetito sexual.

Doble Vía ¿Sabías que la CFE te puede indemnizar si tus electrodomésticos se dañaron por fallas eléctricas?

Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala





Para quien desee probar el platillo de caracol debe contactar a María Oralia Alcalá con una semana de anticipación, al número 5514049676.

PRECIO

200 pesos una docena de caracol, dependiendo de la cantidad.

Te puede interesar: ➡️ Mar a la Carta





MÁS NOTAS

Doble Vía ¿Dudas sobre las vacunas contra Covid-19? Experto de la UNAM las explica Doble Vía Siete usos de los restos de café que ni te imaginabas

Doble Vía Tiburones ¿dentro de un volcán?