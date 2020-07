Charlan sobre los retos en la comunicación: Andrés Camacho

Con el fin de adaptarse a la nueva normalidad, la Universidad del Altiplano de Tlaxcala (UDA) inició este mes la promoción en línea de sus licenciaturas para que los jóvenes egresados de la preparatoria encuentren la opción educativa más conveniente para su futuro.

Local Tlaxcala perdió 64 % de bosque templado

A través de la plataforma Zoom, Luis Andrés Camacho Vite, Juan Carlos Ávila y Yuliana Palacios, moderados por la coordinadora de Ciencias de la Comunicación, Maory Calderón Minero, hablaron de “Las nuevas herramientas del comunicólogo”.

Cubrebocas ecológicos salvan mil 500 empleos



Lee la nota aquí➡ https://t.co/9dartGbyqx#Cubrebocas #MedioAmbiente #Covid19 #Municipios #Empleos #Contla pic.twitter.com/Ur6hXkuVOe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 14, 2020

A manera de introducción, Calderón Minero expresó que “hoy la comunicación es el primer poder a nivel mundial y por ello la importancia de saber y conocer más de ella”.

Local Inicia UATx proyecto de formación integral

Después de exponer los beneficios del uso de las tecnologías aplicadas a la radio, Juan Carlos Ávila, productor de radio, guionista y docente, destacó que como comunicólogos, “podemos tener muchas posibilidades con las nuevas tecnologías, el mundo se nos ha ampliado, el comunicólogo tiene que ir más allá”.

A su vez, Luis Andrés Camacho Vite, cineasta y video artista, señaló que durante sus años como docente de la UDA se ha dado cuenta de que los alumnos adquieren una nueva perspectiva con respecto al lenguaje cinematográfico.

“Es decir, ya no vuelven a ver una vida igual, y eso me parece crucial porque no todos los alumnos quieren dedicarse al cine, sino ser críticos de forma audiovisual y ese es mi objetivo con estas materias. Me refiero a que no solo observen que la actuación sea buena o que la fotografía sea interesante, sino que todo ese lenguaje cinematográfico sea por una razón específica y tenga un por qué”, comentó.

Amplía Poder Judicial suspensión de actividades hasta el 31 de julio



Continúa leyendo ➡

https://t.co/is11dn85dj #Tlaxcala #Covid pic.twitter.com/hFwkTBBTRD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 14, 2020

Local Llama Rodolfo Dirzo a preservar ecosistemas

Reveló que el comunicólogo tiene que analizar todos los elementos que están en la atmósfera mediática, “y ahora con más razón, no solo tiene que ver la serie de Dark, los memes, TikTok y divertirse con ellos, sino que también tiene que pensar y tener este distanciamiento para entender qué hay detrás de todo este tipo de cosas, y entender los dobles discursos que hay detrás”.

En tanto, Yuliana Palacios, reportera y conductora, expuso, tras compartir su experiencia en prensa, que el nuevo comunicólogo tiene un sinfín de oportunidades de dar a conocer su trabajo, “las tecnologías de la información nos brindan toda esta gama de oportunidades para llevarlo hasta donde ustedes lo quieran lograr, ya sea como reporteros, editores, conductores y productores, entre otros”.

Maory Calderón, docente de la UDA, manifestó que es necesario formar comunicólogos de gran nivel, analíticos, críticos y que sepan documentar toda la información

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Local Pospone la UPTx 2do periodo de titulaciones

Municipios El dinero fue bien invertido, en la Universidad del Bienestar de Xaltocan: Crispín Hernández