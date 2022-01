Chuy: En mi corazón llevo la enfermería

Una vez que decidió ayudar a salvar vidas, Joaquina de Jesús González Roldán, enfermera jubilada, afirmó que su profesión la lleva siempre en su corazón, porque le ha dado satisfacciones, aprendizajes y le entusiasma colaborar en los cuidados de salud, a propósito de la conmemoración del Día de la Enfermera que cada seis de enero festeja el país.

Compartió que, desde pequeña, su padre Andrés González le inculcó la disposición de apoyar a la gente para que estuviera sana, por lo que estudió en primer momento la carrera de enfermera general en la Universidad Autónoma de Puebla, luego la licenciatura en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, hasta llegar a tener tres especialidades en Enfermería Quirúrgica, Administración de Hospitales y Docencia.

Realizó su servicio social en Izúcar de Matamoros, Puebla, para luego laborar temporalmente como auxiliar de enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla. Fue en 1969 cuando en Tlaxcala obtuvo su base de enfermera general en la Clínica 8 de la capital.

En el IMSS, González Roldán trabajó por 30 años. En ese trayecto tuvo la oportunidad de concursar para puestos de enfermera quirúrgica, jefe de piso y subjefa de enfermeras. Con la plaza de subjefa de enfermeras en el turno nocturno se jubiló en marzo de 2000.

Cada Día de la Enfermera es celebrado con melancolía, pero convencida en que permanentemente ayudará a la gente que lo necesite, pues la siguen buscando para aplicar una inyección, un suero, hacer curaciones, asesorarlos en los padecimientos y amortajamiento de cadáveres.

Aprendí mucho en enfermería, pude atender un parto, dar los primeros auxilios, atender fracturas, suturar, colaborar en las cirugías, todo eso me dio satisfacciones porque lo hice bien en favor de la gente. Ahora en mi hogar me da la tranquilidad que ante cualquier emergencia de salud sé cómo actuar, mis conocimientos de enfermería los sigo ocupando con mi familia y toda la gente que me busca porque confía en mi, expresó Joaquina González.

Chuy, como le dicen sus familiares de cariño, destacó que cuando era enfermera en activo tuvo muchas satisfacciones profesionales, pues logró especializarse ante su constancia de tener la misión de salvar vidas. Por los puestos directivos que tuvo, reconoció que había días con jornadas laborales “muy pesadas”.

Ser enfermera en activo me dio mucha satisfacción personal y profesional ejerciendo en un hospital, también económica para compartir con mi familia y mis hijas a quienes les pagué la universidad para que fueran profesionistas. Yo fui la base económica de la familia, fui jefa de familia, tenía que proveer en mi hogar. Hasta hoy disfruto lo que la enfermería me dio.

-¿Cómo se siente a 21 años de jubilada?

-Tras trabajar por muchos años en jornadas difíciles por el nivel de responsabilidad que tenía en el IMSS, hoy me siento tranquila y feliz porque cumplí un ciclo. No olvido lo que viví, fueron muchos aprendizajes. Mis últimos años de trabajo era en jornadas nocturnas, era estar despierta y coordinar las acciones de salud en el Hospital General de Zona Número 1. Ahora disfruto mi tranquilidad, mi libertad y aprovecho vivir con mis nietos lo que no viví con mis hijas.

-¿Qué experiencia recuerda en sus días de activo?

-Cada día de trabajo había hal algo nuevo qué aprender, era ayudar a salvar vidas en el hospital del IMSS. Recuerdo que en una de mis guardias nocturnas una experiencia muy triste. Un 24 de diciembre llegó una ambulancia al servicio de urgencias. Fueron dos jóvenes, uno muerto y otro muy grave, al grado de perder la vida porque fue herido con arma de fuego. Los papás llegaron y nos explicaron que un vecino hizo una fiesta, ahí hubo disparos, pero los jóvenes no tenían nada que ver con la fiesta, ellos llegaban de la universidad. Me dio mucha tristeza porque la familia perdió a sus dos hijos.

-Desde su experiencia como enfermera, ¿cómo ve el trabajo en el sector salud por la pandemia de Covid-19?

-Muy complicado, porque el personal es como un soldado, tiene que estar al frente de la batalla, es el que vive o muere por salvar a un semejante. A las enfermeras que están en activo, les sugiero que siempre den lo mejor como profesionales de la salud, porque hay un Dios que cuida al personal médico

Estudiar y ejercer la enfermería fue dar una parte de mi como persona, finalizó Joaquina González.

