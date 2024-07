Cierran campesinos circulación en ambos sentidos de la carretera de cuota Arco Norte, en Calpulalpan

Campesinos que resultaron afectados en sus tierras con la construcción de la carretera Arco Norte se plantaron hoy alrededor de las 13:17 horas como medida de presión para que las dependencias correspondientes les paguen el recurso que les adeudan.

Local De nueva cuenta cierran comerciantes de Calpulalpan circulación en carretera federal

No dejes de leer: ➡️Ejidatarios liberan Arco Norte tras más de 30 horas; acuerdan mesa de negociación

Los manifestantes comentaron que este grupo consta de 60 personas y a diferencia de otros grupos de personas afectadas es la primera vez que cierran la autopista en Calpulalpan.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Detallaron que las dependencias encargadas de dar solución a su demanda de pago los orillaron a cerrar la carretera, ya que existe un acuerdo de pago y no les cumplieron.

Afirmaron que ayer jueves tenían que haber pagado pero no fue así, por eso la decisión de tomar lo que es nuestro.

Más detalles: ➡️Ejidatarios liberan Arco Norte tras más de 30 horas; acuerdan mesa de negociación

Aseguraron que en un principio recibieron un pago de ocupación, pero quedó pendiente el pago por afectación, el cual esperan desde hace más de 14 años.

Adelantaron que están preparados para permanecer en el lugar unas horas o meses si es necesario, por lo que la carretera estará cerrada hasta que las instancias correspondientes realicen el pago del recurso que demandan.

No nos vamos a mover, no vamos a abrir la circulación, será en el momento que recibamos lo que nos corresponde y aclaramos que no estamos tomando algo que sea ajeno, estamos tomando las tierras que nos pertenecen.

Entérate: ➡️Atención automovilistas: reportan cierre parcial en el Arco Norte, en Calpulalpan

Puntualizaron que no abren las plumas de la caseta porque es algo que no es suyo y no caerán en acciones ilegales.

Agregaron que propusieron a los conductores de transporte de carga dejarlos pasar para que tomen vías alternas y continúen su camino, pero muchos no aceptaron porque sus empresas les prohíben salir de la ruta que les asignan.