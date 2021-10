Ciudadanos de la entidad, piden más apoyos sociales

A través de sendos oficios, ciudadanos de la entidad solicitaron a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, implementar nuevos programas o destinar más recursos económicos para ayudarlos a paliar afectaciones por Covid-19, o bien para la ejecución de obra pública.

Local Gastó Mena más de 1.2 mdp en líneas telefónicas, para programas Supérate

Ayer, una comitiva que representa a las mujeres que en la administración pasada fueron beneficiadas con el programa “Supérate” y “Supérate Mujeres”, solicitó a la mandataria estatal dar continuidad a esa ayuda mensual, pues mencionaron que desde abril de 2020, cuando fue anunciado ese programa, a la fecha, únicamente han recibido un pago, cuya cantidad varía en cada familia.

Más información: ➡️ Crearán en Tlaxcala procuraduría para cuidar ambiente

En entrevista, las representantes del grupo dijeron que desconocen cuál es el estado de dicho programa, pues cuando se registraron les comentaron que recibirían un apoyo mensual, pero que con el cambio de administración no saben si seguirá operando.

Local Anuncia AMLO más apoyos para Tlaxcala

A nosotros solo nos dieron un apoyo y ya no nos dieron indicaciones al respecto, no nos dijeron si ya no habrá o si todavía va a haber… hace algunos días nos acercamos a Mena cuando todavía estaba en la administración y nos comentó que ya se había acabado, y que esperáramos a que entrara la nueva gobernadora para saber qué pasaría, expresó una de las afectadas.

Te puede interesar: ➡️ Afectaciones mínimas en cultivos de Tlaxcala

En abril de 2020 el entonces gobernador Marco Mena anunció la creación de “Supérate Mujeres” para beneficiar a 26 mil mujeres con un presupuesto de 140 millones de pesos, enfocado principalmente a jefas de familia que formaban parte del programa Prospera (que desapareció recientemente) y que se quedaron sin ese apoyo, así como aquellas que no reciben apoyos de la beca Benito Juárez. El programa consistía en el pago mensual de 500 pesos y en este año también de la entrega de despensas.

Entérate: ➡️ Anuncia AMLO más apoyos para Tlaxcala

ANTORCHA ENTREGA PLIEGO

Local Avanzan en Tlaxcala acciones del Bienestar

Por otro lado, integrantes del Movimiento Antorcha Campesina en Tlaxcala entregaron un pliego a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en donde quedaron establecidas una serie de peticiones que buscan concretar en 2022.

Continúa leyendo: ➡️ Avanzan en Tlaxcala acciones del Bienestar

José Orlando Isidro Ramos, responsable del trabajo antorchista en Tlaxcala, explicó que pidieron atender la situación legal de la colonia Independencia, en Xaloztoc, así como la ejecución de obra pública como redes de agua potable, drenaje, calles pavimentadas, entre otras necesidades que urgen atender.

No dejes de leer: ➡️ Afecta a miles de tlaxcaltecas la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

Continúa leyendo:

Municipios Benefician programas sociales a 864 familias de la capital

Municipios Reciben tinacos familias vulnerables, en Santa Cruz Tlaxcala