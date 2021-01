Ciudadanos no conocen el día más deprimente

La mayoría de tlaxcaltecas no se siente deprimido por el llamado “Blue Monday”, es más, lo ignora, más bien se siente preocupado por la contingencia sanitaria que ha traído el Covid-19.

Local Continúa programa “Unamos créditos” del Infonavit

Según la fórmula matemática creada en 2005 por el psicólogo Cliff Arnal, el ocho de enero de cada año, es la fecha más triste y es por eso que se conoce como “Blue Monday”, pero para los ciudadanos entrevistados se trata más de una falacia inventada por la sociedad actual y no la toman en cuenta.

El llamado “Blue Monday” o día más triste, es desapercibido por Tlaxcaltecas, la verdadera preocupación es el problema que la Covid-19 ha generado./César Rodríguez

Por ejemplo, Carolina N, estudiante de medicina, explicó que los médicos y enfermeras empeñan su vida para salvar la de otros y mucha gente se distrae con cosas irrisorias como esos temas y no se pone a pensar que se requiere de la cooperación de todos para sacar adelante el problema sanitario.

via GIPHY

En tanto que Estafany N, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Publicas, comentó que desde que se anunció el día más deprimente del año, lo consideró como una “tomada de pelo”, ya que la formula anunciada por el psicólogo británico no es científica y sus elementos varían en cada país.

Por su lado, Juan Carlos N, estudiante universitario de la ingeniería en computación, mencionó que una vez que se anunció el “Blue Monday”, se popularizó en cierto sector de la sociedad y le resulta increíble que 15 años después lo sigan tomando en cuenta.

via GIPHY

Mientras que Federico N, comerciante de frutas y verduras en Chiautempan aseguró que no había oído sobre el tema y lo consideró como una medida de distracción para que la gente minimice los altos contagios y muertes que se han presentado en Tlaxcala y el país a casusa del nuevo coronavirus.

Hoy, es el día más triste del año



A nivel mundial, el tercer lunes de enero es conocido como “ #BlueMonday ", sin embargo, éste no existe, aseguraron especialistas de la @UNAM_MX Aquí el dato...https://t.co/GnnvCTWmCr

#DobleVía #ElSoldeTlaxcala pic.twitter.com/UGHeomQfNc — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) 21 de enero de 2019

Pilar N, empleada de cocina de un internado ubicado en Panotla precisó que la gente se siente preocupada por no enfermarse de Covid-19 y angustiada porque sus familiares no se contagien o fallezcan, no “por inventos de los gringos”.

Ver esta publicación en Instagram Esta es la cara que se te queda un día como hoy, el día del #BlueMonday 🤦‍♀️ Cliff Arnall bautizó como #BlueMonday al #DíaMásTristeDelAño cuando elaboraba una #CampañaPublicitaria para una empresa de viajes #británica Esta empresa animaba a los clientes a que volaran en este día para desprenderse del #estrés de la #CuestaDeEnero Una publicación compartida de Guía Azul de la Sanidad (@guiaazuldelasanidad) el 15 Ene, 2018 a las 3:04 PST

El Día más triste del año, lo resolvieron con una fórmula compleja desarrollada por el psicólogo británico Cliff Arnall, que consideró factores como el clima para idear el punto más bajo de las personas.

Hoy, tercer lunes de enero, es #BlueMonday. Puede que muchos se hayan levantado felices (dentro de lo que cabe un lunes) hasta que las redes les hayan bombardeado recordándoles que es el día más triste del año. Hoy toca quejarse. ¿Pero tiene realmente sentido? Ojo al hilo pic.twitter.com/VJhHEq1GdU — Hipertextual (@Hipertextual) 21 de enero de 2019

Continúa leyendo:

Municipios Suspenden tianguis de Calpulalpan

Local Beca NASA a docentes tlaxcaltecas para curso de ciencia