Coadyuva Cecyte con investigación a docente

Para actuar, sancionar o eximir al docente acusado de presunto acoso sexual contra una estudiante del plantel 08 de Apetatitlán, la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) coadyuva con la parte agraviada, afirmó el director del subsistema, José Luis Flores Aguilar.

En entrevista, el funcionario refirió que el docente continúa separado del cargo desde el momento en que recibieron la queja, esto mientras el área jurídica realiza lo conducente de recabar los informes respectivos para armar el expediente y actuar jurídicamente como el reglamento lo especifica.

Estamos en ese proceso, pues la otra parte debe aportar pruebas y está defendiéndose, pero al momento está separado del servicio, falta el proceso para una cuestión definitiva y eso es lo que esperaremos, indicó.

Eso sí, sostuvo que al momento no han recibido de manera escrita o formal denuncias de otros casos, esto a pesar de que en algún momento hablaron sobre otra circunstancia parecida, pero no la concretaron ni la hicieron de manera oficial y, mientras no sea así, no lo pueden anunciar.

De igual forma, enfatizó que para evitar este tipo de acciones entre docentes y alumnos, ya solicitaron el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instancias del gobierno estatal para impartir pláticas a los alumnos, además de que instalaron un módulo del “ombudsmóvil” en el plantel 08 y otros más, para brindar atención e informes a la comunidad estudiantil.

