Coinciden en que las clases sigan a distancia, en Tlaxcala

A varios meses de que los estudiantes tlaxcaltecas están en la modalidad de clases a distancia por la Covid-19, los paterfamilias opinaron que es preferible que sigan así, pues definitivamente es para proteger a la comunidad estudiantil, tanto alumnos, maestros y trabajadores de la educación.

Local Advierten riesgo de postura en menores

Y es que, la Secretaría de Educación Pública autorizó hasta el momento que Campeche y Chiapas regresen a las escuelas, ya que pasaron a semáforo epidemiológico verde.

Al respecto, los padres de familia coincidieron en que la educación debe seguir a distancia, hasta que las autoridades estatales y federales determinen que ya no hay peligro con el nuevo coronavirus.

Amplian periodo para la entrega de cartillas del Servicio Militar Nacional



Más Información aquí ➡ https://t.co/fevj3HCqNa#CartaMilitar pic.twitter.com/YtbSVs4cyn — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 29, 2020

Alfonso N., papá de dos niños que cursan el cuarto y quinto de primaria, manifestó que aunque las escuelas estén sanitizadas, los alumnos y profesores corren el riesgo de contagiarse.

“En casa están más protegidos”

“¿Quién va a responder si mis hijos se contagian?, ¿cerrarán la escuela? En casa están más protegidos, yo tomo mis precauciones de salud porque debo salir a trabajar, pero mi esposa los cuida y hasta el momento no se han enfermado de ninguna infección respiratoria”, expresó.

Local Dará Conafe más de tres mil uniformes

Marlene N., mamá de un niño que cursa el sexto de primaria y una niña de tercero de secundaria, señaló que las autoridades prevén que incrementarán los casos de Covid-19 en los siguientes meses, por lo que los niños no deben regresar a las aulas al menos para el resto del año.

“Es un riesgo para mis hijos, aunque estadísticamente a los menores no les da tan fuerte la enfermedad. No sabemos cómo vendrá de agresiva la segunda oleada. El peligro de las clases presenciales no es solo para mis hijos, sino también para la familia. No pueden regresar a clases hasta que haya una vacuna”, afirmó.

Exigen con marcha despenalizar aborto en Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/DMMYW65lJR#AbortoLegal #28S pic.twitter.com/LnN6vlaK4Z — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 29, 2020

No dejes de leer:

Local Capacita el Cobat sobre plataformas

Local Observará SNTE en Tlaxcala “Pin Parental”