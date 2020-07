Coinciden partidos en entrega de apoyos sin reflectores

En tiempo de pandemia se debe apoyar a quienes más lo necesitan, pero sin buscar reflectores o votos de cara a las próximas elecciones, de lo contrario debe sancionarse, coincidieron dirigentes de partidos políticos en la entidad.

Local Recibe Marco Mena a Comisión de Diputados del Congreso Local

Al respecto, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Polvo Rea, comentó que desde el inicio de la pandemia entregaron despensas, material de protección y cubrebocas en los municipios más vulnerables de Tlaxcala.

Local Unificar al PAN en Tlaxcala, se plantea la nueva dirigencia

De igual forma, aseveró que a través de los diputados federales y locales obsequiaron materiales en hospitales, “pero hemos procurado hacerlo sin mucha promoción o publicidad, es decir, sin cacarear el huevo, pues hemos visto que algunas personas lo toman en mal sentido”.

Por su lado, el encargado estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Joel Molina Ramírez, declaró que en este momento la promoción de entregas de apoyo no puede tipificarse como delitos porque no son los tiempos electorales.

“Como responsable de Morena no autorizo a nadie y si alguien lo hace es a título personal, por lo que de recibir acusaciones deben responder también por ello y no voy a pugnar por alguien, pues no soy tapadera de nadie”, precisó.

Local Moreno Valle, ligado a políticos del estado

Luego, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona, declaró que la gente necesita apoyo en tiempo de pandemia, “pero si alguien lo usa para lucrar debe quedar en su conciencia y forma de pensar”.

Agregó que el partido naranja ha tratado de ayudar “a nuestro estilo y sin reflectores, pues es una realidad que la gente lo necesita, no solamente de los partidos políticos, sino de todos los ciudadanos, gobiernos y sociedad en general”.

Por último, dijo que en estos momentos no se debe jugar con la vida y salud de las personas, “pues es muy doloroso lo que estamos viviendo, si alguien se promociona con despensas se lo dejo a su criterio y serán las autoridades quienes investiguen”.

Roban en cajeros de la CFE Chiautempan; el guardia fue abandonado amordazado



Los detalles en ➡ https://t.co/epfT74FvwK#Tlaxcala #Policiaca pic.twitter.com/OiPdB1EbwW — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 20, 2020

NO DEJES DE LEER

Deportes Águilas IMSS gana a Stacobat en futbol Local Matrimonio víctima de explosión deja en la orfandad a 4 hijos Deportes Activan a trabajadores de la Sesa