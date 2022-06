Coinciden tutores en vacunar a los infantes contra Covid-19

Una vez que inició el registro oficial para la vacunación contra Covid-19 a menores de cinco a 11 años de edad, los padres de familia coincidieron en que sí llevarán a sus hijos, en protección de su salud y de los integrantes del hogar, pues lejos de creencias religiosas, lo importante es defender la salud y no enfermar.

Local Abierto el registro de vacunación contra Covid-19 para menores de 5 a 11 años: Sesa

Tras referir que las complicaciones para el registro fueron mínimas en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, los paterfamilias manifestaron que sí es necesario que los infantes reciban el biológico porque la pandemia todavía está vigente y hay alertas de nuevos incrementos de contagios.

Te puede interesar: ➡️ AstraZeneca, vacuna óptima para ser usada en el estado

Dieron su voto de confianza a las vacunas que hay tanto en la Cartilla Nacional de Salud como a la de antiCovid, pues está demostrado que disminuyen los riesgos de contraer la enfermedad y de los síntomas.

Expusieron que la vacunación contra Covid-19 ayudará a sus hijos de cinco a 11 años de edad a estar con mayor protección en esta etapa de clases presenciales, pues asisten tanto a preescolar como a la primaria.

Local En Tlaxcala, vacunan a 29 mil infantes de 12 y 13 años sin comorbilidades

Lee más: ➡️ Abarrotan jóvenes módulos de vacunación Covid en la capital



Es necesario que las clases sean presenciales, hay que seguir cuidándonos y la vacuna será una defensa en la escuela, entre sus compañeros y maestros. También para convivir entre la sociedad, comentó Jimena N., madre de familia.

Local Vacunan contra Covid-19 a más de 30 mil menores tlaxcaltecas

“Mis hijos están en segundo y tercer año de primaria, sí los voy a vacunar, ya pasó mucho tiempo de las primeras vacunas a los adultos y no hubo mayores problemas, los niños tienen que estar protegidos. El registro lo hice con normalidad, al principio un poco lento, pero sin problema”, mencionó Juan Carlos N., padre de familia. “Si vivimos en casa con menores, ellos también deben vacunarse porque nosotros los adultos podemos contagiarlos y, en mi caso, no me gusta ver enfermos a mis hijos. Todavía estoy con el miedo de la pandemia”, señaló

Local Es baja la ocupación hospitalaria por Covid, en Tlaxcala

No dejes de leer: ➡️Registra IMSS 32 % de ocupación hospitalaria, para pacientes Covid-19

Para el registro de los menores de cinco a 11 años, los padres de familia deben ingresar a mivacuna.salud.gob.mx, luego anotar el nombre completo de su hijo y la Clave Única del Registro de Población. Posteriormente, estar pendiente de la información de la delegación de Bienestar para las sedes de vacunación y el calendario respectivo.

De acuerdo con el sector salud el biológico que aplicarán en Pfizer. En Tlaxcala, hay una problación de 170 mil menores en el rango de cinco a 11 años de edad.

Entérate: ➡️ Desde Pfizer México, piden seguir con vacunas para infantes

Municipios Atiende a poblanos Unidad Básica de Rehabilitación de Atltzayanca

La delegación del Bienestar confirmó que llegará un lote de 24 mil biológicos contra Covid-19.

TE RECOMENDAMOS ⬇️

Local Hipertensión sigue dañando a población tlaxcalteca

Local Sesa, IMSS e Issste aplicarán esquemas completos de vacunación a infantes durante Jornada Nacional de Salud

Local Banco de Leche, esperanza de vida para bebés prematuros