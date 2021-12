Colaboramos para no enfermar: adultos mayores

Luego de recibir la dosis de refuerzo contra Covid-19, los adultos mayores afirmaron que están dispuestos a colaborar para no enfermar en este invierno, tras recordar que el año pasado fue crítico al ver contagiar y fallecer a sus seres queridos.

Local Recomendaciones para aplicación de la tercera dosis de vacuna contra Covid-19

La delegación del Bienestar en coordinación con la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realizan mediante una planeación calendarizada desde principios de este mes de diciembre la aplicación del refuerzo contra Covid-19. Las brigadas correcaminos están utilizando el biológico de la farmacéutica Astra Zeneca para adultos de 60 años en adelante.

Entrevistados afuera del Centro de Salud Urbano de la capital, las personas de la tercera edad mencionaron que en cuanto se enteraron que había un refuerzo asistieron para cuidar de su salud y ayudar a que termine la pandemia.

Tras coincidir que cumplieron con su primer esquema de vacunación, dijeron que es positivo que el gobierno los proteja con un refuerzo.

El señor Mauro N., de 72 años de edad, manifestó que se ha redoblado medidas de salud para no enfermar, pues su esposa sí se contagió en enero pasado.

Estoy jubilado, pero a veces salgo a hacer compras y pagos, cuando me enteré del refuerzo vine. Pensé que sería complicado, pero pasé muy rápido.

La Señora Joaquina N., de 73 años, compartió que al enfermar de Covid-19 estuvo grave, pero con los cuidados de sus hijas y el tratamiento médico logró recuperarse.

Local Refuerzan vacunación contra la Covid-19 en los adultos mayores

Esta enfermedad es muy feo, a cada uno nos ataca de forma diferente. Mi hija me dijo que tenía que recibir el refuerzo y me trajo para ser vacunada. Todo estuvo bien. Ojalá que vengan los adultos mayores para que no volvamos a enfermarnos.

Germán N., de 82 años, expresó que la vacuna debe ayudar a que termine la pandemia, mis hijos ya se vacunaron, pero el Covid llegó a nuestra casa y tenemos que protegernos si queremos seguir viviendo.

De acuerdo con la delegación del Bienestar en sus datos actualizados a diciembre 2021, registran 47 mil 626 dosis aplicadas de refuerzo contra Covid-19 en personas adultas mayores.

A la fecha hay 825 mil 344 personas de diferentes rangos de edad con esquema completo de vacunación.

