Coladeras abiertas, un peligro para peatones que visitan el mercado de Tlaxcala

Coladeras abiertas que no cuentan con señalamientos para alertar a los peatones prevalecen en la zona del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras, en Tlaxcala, espacios que se convierten en un peligro para las personas.

En las inmediaciones del mercado, del lado de la calle Alonso Escalona y frente al Comedor Universitario de la UATx, existen dos coladeras abiertas, en la zona transitan vendedores, madres de familia con sus hijos debido a la cercanía de una escuela primaria y un preescolar, universitarios y público en general que acude a la ciudad a estudiar, trabajar o efectuar trámites.

Las coladeras en forma triangular están cercanas a un servicio de sanitarios públicos, situación que incrementa el paso de personas por la zona que requieren este servicio.

La zona del mercado no es la única con peligros para los peatones. Fabiola Vázquez / El Sol de Tlaxcala

Ambos espacios que no cuentan con reja y debido al hundimiento han sido utilizadas como basureros y en el interior persisten vasos desechables, bolsas, platos y envolturas de botanas, entre otros desechos.

La zona del mercado no es la única con peligros para los peatones, sobre la calle Gustavo Arévalo, entre el estado Tlahuicole y la Plaza China, también existe una coladera abierta y sin señalamientos, lo cual pone en riesgo a ciclistas y peatones.

De acuerdo con algunos comerciantes de la zona, revelaron que el problema tiene mucho tiempo y no ha sido atendido por las autoridades, de ahí que ya se acostumbraron a evadirlas.

Descartaron presenciar algún incidente, pero no dudan que haya ocurrido porque muchas personas van distraídas o enfocadas en el teléfono celular.

Al consultar el Bando de Policía y Gobierno del municipio de Tlaxcala, específica en el aparato de “Faltas contra la salubridad” que arrojar basura, escombros o cualquier objeto que obstruya el funcionamiento de los drenajes es una falta y se sanciona con 10 a 15 días de salario mínimo o arresto de 12 a 36 horas.

No obstante, no menciona sobre el riesgo o afectación de que las autoridades municipales no atiendan la problemática.