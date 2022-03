Combatirá gobierno del estado el Cáncer de Mama

En la zona oriente del estado el gobierno estatal arrancó el programa de Jornadas de Prevención de Cáncer de Mama, cuyo fin es combatir la mortalidad que genera esa enfermedad.

El programa de atención primaria a la salud es llevado a cabo de forma conjunta por los tres niveles de gobierno, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

Así, el gobierno estatal llevará a todas las comunas de la entidad mastografías completamente gratuitas, previo una programación de fechas para que las autoridades municipales las puedan difundir la entre la población.

El programa permanecerá durante todo este año pues la finalidad es alcanzar una meta de 53 mil mastografías y en un inicio serán privilegiadas las mujeres que viven en zonas marginadas del estado y, como parte de esa estrategia, también habrá detecciones de cáncer cervicouterino.

Al encabezar en Huamantla la puesta en marcha de la Jornada de Detección de Cáncer de Mama, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros expresó que es importante implementar estrategias que colaboren a cuidar la salud de todos los tlaxcaltecas, de forma específica, para evitar esa enfermedad que afecta principalmente a mujeres, y que si es detectada a tiempo es curable.

Jornadas de prevción de cáncer de mama / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Acompañada, entre otras personas, del alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, de Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud del estado (Sesa), y de Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta del SEDIF, informó que anteriormente, en Tlaxcala, se hacían ocho mil mastografías al año, pero que desde que asumió la gubernatura el número de esos estudios incrementó y que en 2021 hicieron 18 mil.

“Pero hoy queremos hacer 53 mil, mil al día y completamente gratuitos”, indicó ante los asistentes al Centro Cívico de Huamantla, sede del evento.

Mil mastrografías diarias tendrán lugar en Tlaxcala, anuncia la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

Tras solicitar a las mujeres no postergar su salud por ningún motivo, la mandataria estatal aseguró que su gobierno seguirá siendo un aliado de la salud y que la falta de recursos económicos no será motivo para no atenderse.

Muchas veces las mujeres no se hacen los estudios por falta de recursos, porque una mastografía cuesta alrededor de mil 600 pesos, y muchas veces no se tiene ese dinero en la bolsa, pero hoy solamente requerimos un poco de su tiempo para salvar su vida y después ustedes estarán más tranquilas y, sobre todo, este gobierno que quiere cuidar a todas ustedes también estará tranquilo,expresó.

En su oportunidad, el secretario de Salud informó que el año pasado en Tlaxcala hubo 251 casos de cáncer, cinco fallecimientos por cáncer de mama y que 16 mujeres más perdieron la vida por algún tumor sin un diagnóstico en específico.

En la primera década del 2000 se hacían las mastografías de 50 años en adelante, pero hay un nuevo reto y tenemos que hacer detecciones más tempranas y el grupo de vulnerabilidad son mujeres de 40 años en adelante, indicó.

Según el INEGI, en Tlaxcala hay más de 243 mil mujeres mayores de 40 años

