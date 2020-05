Combina infante el pastoreo con estudios

Para Javier N., originario de San Pedro Tlalcuapan y quien cursa la primaria, combinar las actividades del campo, como el pastoreo, con las tareas escolares no es algo nuevo, pues antes de que se presentara este receso derivado de la emergencia sanitaria por la Covid-19 ya lo practicaba.

En entrevista con este Diario, contó que siempre le ha gustado realizar estas actividades, las cuales cumple en compañía de su tío, pues incluso puede aplicar sus conocimientos académicos en las situaciones que se presentan mientras recorre los campos de la localidad.

Eso sí, mencionó que a pesar de lo alejado de su comunidad, sí cuenta con servicios de internet y televisión, por lo que es con estos que realiza las actividades, ya que gracias a la comunicación que mantiene con su maestra, le ha encargado realizar las actividades que marca la programación y, en caso de tener alguna duda, puede comunicarse con ella.

Añadió que a la fecha ha cumplido con todo lo que la programación pide, apoyándose de sus libros de texto, por lo que ya realizó su carpeta de evidencias, en la que coloca sus actividades para que, una vez regresando a la escuela, pueda entregarlas a su profesora.

Sin embargo, en esa misma comunidad, también existen otros niños que viven una realidad opuesta, ya que al no contar con ninguno de estos servicios ni siquiera sabían que deberían cumplir con actividades en casa.

Tal es el caso de dos hermanos de ese lugar que también cursan la primaria, por quienes su madre -quien prefirió no proporcionar su nombre- contó que debido a que no cuenta con ninguna de estas herramientas tecnológicas y después de la suspensión de clases no tuvo contacto con los maestros, de ahi que los niños no han realizado ninguna actividad.

A pesar de esto, señaló que sí los ha puesto a realizar diversas actividades, como es leer, escribir o dibujar, pero hasta ahí.

EVALUACIÓN

Los alumnos que no cuenten con acceso a internet ni televisión, podrán plasmar en una hoja blanca un reporte de qué aprendieron y cómo.

Presenta Sesa municipios del estado con mayor número de contagios de Covid-19



