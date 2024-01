¿Cómo protegerte ante la caída de ceniza de “Don Goyo”?

La constante actividad del volcán Popocatépetl en las últimas horas ha ocasionado una ligera caída de ceniza en varios municipios de Tlaxcala, principalmente en aquellos ubicados en la zona sur y oriente.





Al tratarse de una situación que persistirá de forma indeterminada las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para evitar daños a la salud, principalmente en el sistema respiratorio (que incluye nariz y boca), en ojos y en la piel.

Ante la caída de polvo y finas partículas de roca lanzados por “Don Goyo”, es importante no hacer actividades al aire libre; proteger ojos, nariz y boca en caso de que sea necesario salir del hogar a la intemperie; cerrar puertas y ventanas, y sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios.





También es recomendable sacudir la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies; tapar tinacos y otros depósitos para que no se contaminen; cubrir aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen, y evitar conducir el automóvil, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo.

De la misma manera la recomendación a menores de edad, personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias, es no salir de casa y evitar cualquier forma de contacto con la ceniza, y en el caso de las mascotas y otro tipo de animales domésticos es importante vigilar que el agua y los alimentos que consumen para que no se contaminen con ese polvo.





Otra recomendación es evitar rociar agua sobre ese material ya que eso puede formar una masa que obstruye las alcantarillas, y es indispensable barrer la ceniza de techos y tejados porque es un material pesado que puede provocar el colapso de esas estructuras.

Las autoridades igualmente exhortan a cubrir los tinacos, cisternas o depósitos de agua, y si cae ceniza dentro del agua por ningún motivo debe ser usada en la preparación de alimentos o para consumo, pues está contaminada.





DAÑOS A LA SALUD





Según información oficial, los órganos más afectados por la caída de ceniza son nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y alvéolos, y el contacto con la ceniza puede ser de tres formas: directa, por inhalación de ceniza o de gases retenidos o por la ingesta de alimentos o agua contaminados.





Los perjuicios más comunes son irritación aguda de ojos y vías respiratorias, trastornos gastrointestinales, conjuntivitis irritativa o abrasiones a la córnea, potencial de desarrollar enfermedades obstructivas, severas formas de agotamiento respiratorio e hipersecreción preexistente de moco.





Por eso, una de las recomendaciones es no tallarse los ojos y en caso de sentir molestia lavarlos con abundante agua (siempre verificar que las manos estén limpias) si se ha estado expuesto a la ceniza y presenta sensación de cuerpo extraño en ellos.