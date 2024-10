Comparecencias podrían trasladarse a glosa del informe, dice el diputado Jaciel González Herrera

Ante la petición que la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano, de llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Alberto Martín Perea Marrufo y Ernestina Carro Roldán, respectivamente, ese acto podría trasladarse a finales de año, cuando se lleve a cabo la glosa del informe de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Local Arranca la diputada de MC, Sandra Aguilar Vega, campaña de salud mental en Mazatecochco

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Jaciel González Herrera, al tiempo que reconoció que el Poder Legislativo tiene toda la disposición para que dichos funcionarios acudan al recinto a esclarecer las dudas sobre el trabajo que han realizado en materia de seguridad.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En este sentido, puntualizó que ya trazan una ruta donde se lleve a cabo la respectiva sesión, las mesas de trabajo y demás para abordar este tema, pues es parte del trabajo del Congreso local el llamar a los funcionarios; sin embargo, resaltó que existe el antecedente de que en legislaturas pasadas han realizado la glosa, donde hay comparecencia de algunos titulares de diferentes dependencias, incluyendo la titular de la hoy de la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, así como el titular de la SSC.

Local Plantea Congreso comparecencia de titulares de la SSC y de FGJE

Agregó que éste es un ejercicio sumamente importante que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas, pero por los tiempos ya están en el proceso de que próximamente la titular del Ejecutivo dará su informe de gobierno y, con ello, vendrá acompañado también del que es remitido al Legislativo, así como la glosa y comparecencia de diferentes titulares de las dependencias estatales.

No te pierdas: ➡️ Comparecerán ocho secretarios y procuradora ante el Congreso local

“No descarto que se lleve a cabo la comparecencia, pero ahorita no tenemos tiempos, no tenemos fechas todavía, todo va a depender de la toma de decisiones desde el Poder Legislativo, pero no existe la negativa de que comparezcan, todo lo contrario, que exista este ejercicio, pero somos 25 diputados y se va a llevar a cabo a través de esta mesa de trabajo en la Comisión de Puntos Constitucionales”, refirió. En este sentido, señaló que la comparecencia es un hecho que se va a llevar a cabo, pero prefirió no adelantarse a los hechos, pues todo dependerá de esas mesas de trabajo donde calendarizarán los pendientes, las tareas legislativas y con ello lo darán a conocer.

Finalmente, mencionó que analizarán el formato en que se llevan a cabo dichas comparecencias, las cuales deberían ser en el Pleno del Congreso del Estado, pero recientemente las han realizado a puerta cerrada y en comisiones, aunque las transmiten por las redes sociales del Legislativo.