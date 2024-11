Comparten sus experiencias mujeres víctimas de violencia vicaria

En el primer foro de “Violencia vicaria, ya es ley en Tlaxcala”, mujeres víctimas de este flagelo compartieron su testimonio para ayudar a que menos mujeres lo padezcan, sepan dónde denunciar y que no están solas para afrontar estos litigios contra la violencia vicaria, el cual fue organizado por la diputada Aurora Villeda Temoltzin.

Local Tienen mujeres derecho a una vida sin violencia, coinciden diversas instituciones durante la conmemoración del Día Naranja

En su momento, Marcela Villegas Narváez, representante en Tlaxcala del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y víctima de este delito, relató que hace algunos años fue víctima de su expareja, quien sustrajo sus hijas y, además, el victimario afectó a su familia.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En este sentido, manifestó que denunció que sus menores hijas estuvieron privadas de su libertad siete meses, pero al momento de acudir a las instancias pertinentes fue víctima de violencia institucional, no fue escuchada y la violentaron.

Por ello, les aseguró a las mujeres que se dieron cita en el Patio Vitral del Congreso del Estado que no están solas, que siempre habrá alguien que las escuche, de ahí que no deben callarse y alzar la voz y, aunque tarde, la justicia siempre llega, pues ella no ha tenido que recurrir al tráfico de influencias para que se haga justicia.

Por su parte, la legisladora de Redes Sociales Progresistas criticó que los agresores busquen dañar los más preciado que una madre puede tener, que son sus hijos, lo cual es cruel porque atenten contra su propia sangre para dañar a un tercero.

No te pierdas: ➡️ Con cárcel penarán en Tlaxcala la violencia vicaria

Aseveró que las mujeres no están solas, de ahí que la justicia no puede permanecer indiferente frente a las violencias que atraviesan, pues a todas luces se observan las distintas formas de opresión que enfrentan, por lo que estos 16 días de activismo no sólo son de memoria, sino de acción.

“Existen personas que pretendan minimizar o justificar la violencia vicaría, pues hay quienes defienden a los agresores y desvían la atención a través de la crítica de actividades como este foro, pero es porque se sienten incómodos cuando sale la verdad a la luz”

Aurora Villeda, diputada local