Complicado obtener certificado de vacunación, coinciden tlaxcaltecas

Tras coincidir que la plataforma generalmente está saturada, hay tlaxcaltecas con esquema completo de vacunación, que señalaron que es complicado tramitar el certificado de vacunación, documento que hoy en día es solicitado en los centros laborales. Según el gobierno de la República el sitio para descargar el documento oficial es https://cvcovid.salud.gob.mx.

La gente afirmó que han intentado tramitar su certificado, pero no lo han logrado porque la plataforma les dice que no estuvieron registrados. Los tlaxcaltecas vacunados dijeron que hoy en día el Certificado de Vacunación se los piden en sus centros de trabajo, tanto en la industria como en los giros de servicios. “Llevo más de un mes intentado tramitar el certificado y no se puede. Según que no está registrado mi CURP”, criticó Nancy N., empleada de una empresa.

El sitio a cargo de la Secretaría de Salud federal, avisó que para tramitar el Certificado de Vacunación, la persona interesada debe estar registrada previamente en https://mivacuna.salud.gob.mx, luego aparece las opciones Si y No.

Luego de dar en el botón de Si, el sitio pide el ingreso de la CURP, posteriormente dar clic en el botón No soy un robot. Pero, después la plataforma se queda atorada con la leyenda “Estamos atendiendo su solicitud”.

En otros casos sale el avisoNo encontramos registros de vacunación con tu CURP. Si ya te vacunaste, pide la corrección de tus datos adjuntando en un mismo archivo el comprobante de vacunación que recibiste en cada aplicación.

