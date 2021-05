Compromete Rocío Meléndez una cancha

Durante el protocolo de premiación del torneo de futbol soccer #FuerzaPorMéxico, Rocío Meléndez Pluma, candidata de este instituto político a la presidencia municipal de La Magdalena Tlaltelulco, anunció su compromiso para que, con el apoyo de Rafael Torre Sainz, candidato a diputado local por el Distrito 9, se construya una nueva cancha en el barrio de San Nicolás.

Acompañados de los exjugadores profesionales Jorge Villalpando, Ismael Herrera Coca y del presidente de Coyotes Tlaxcala F.C., Rafael Torre Mendoza, los candidatos de Fuerza por México entablaron un compromiso con el desarrollo de instalaciones y torneos en favor del deporte infantil, femenil y amateur en el municipio de Tlaltelulco.

“Sé de los compromisos que ustedes tienen con el deporte y sé del compromiso que tienen con Tlaltelulco. Hoy que estamos en esta zona del municipio, donde no existe un campo deportivo para practicar este y otros deportes, anunciamos que vamos a gestionar los recursos públicos necesarios para construir un campo deportivo digno para esta región”, enfatizó.

Por su parte, el candidato a diputado local, Rafael Torre Sainz, expresó que “tengo un compromiso en Magdalena. Me da mucha pena que para practicar un deporte tan bonito como éste no haya aquí una cancha: vamos a hacer un espacio deportivo aquí y va a ser una cancha de futbol, para que no solo se continúe con este torneo, sino que haya muchos otros”, destacó el empresario candidato a diputado.

Los candidatos y autoridades deportivas del Club de Futbol Profesional Coyotes dieron la premiación a los primeros lugares del torneo: categoría libre América Junior y Leverkusen; categoría femenil Chelsea y Águilas Doradas; y categoría infantil Levekeusen Tlaltelulco y Lobos Tlaltelulco.

