Compromiso será con la ciudadanía, coinciden los nuevos diputados locales

Integrantes de la LXV Legislatura coincidieron en que su principal compromiso es con la ciudadanía, por lo que afirmaron que privilegiarán el consenso e impulsarán aquellos proyectos que generen desarrollo y bienestar social.

Al concluir la sesión extraordinaria pública y solemne donde rindieron la protesta de ley al cargo, los congresistas externaron que su principal compromiso es con las personas que les dieron su confianza en las urnas el pasado 2 de junio y que decidieron sean sus representantes.

En entrevista, Ana Bertha Mastranzo Corona, diputada local por el Distrito 15 con cabecera en San Pablo del Monte, sostuvo que en la elección de la demarcación se hizo justicia, fue reconocido el voto de los ciudadanos y afortunadamente “ganó la democracia”, por lo que ahora les toca atender las demandas que aquejan al electorado.

Afirmó que, pese a que la elección para obtener la diputación local fue comprometida, no existe una ruptura con su partido y se mantendrá firme en Morena, además de priorizar aquellos proyectos que beneficien a la sociedad.

En su oportunidad, la diputada local del Distrito 11 por el Partido Fuerza por México Tlaxcala, Anel Martínez Pérez, destacó que al asumir la representación popular su intención es disminuir la brecha de desigualdad que existe entre los jóvenes y enfatizó que “tienen una mano amiga para hacer grandes cosas por nuestro querido estado”.

Aseguró que ha tenido muy buena relación y comunicación con todos sus compañeros diputados, por lo que se dirigirá con respeto al expresar que las juventudes tienen la suficiente madurez, además de conocer la realidad que se vive en el estado.

Me siento muy orgullosa y también confiada de que cuento con el apoyo de toda la población. Vamos a trabajar arduamente en los temas de salud y otras propuestas que sean necesarias, enfatizó.

Mientras tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar Vega, insistió que el compromiso es con la ciudadanía, “como siempre lo he manejado desde antes de ser candidata y, hoy siendo diputada, mi trabajo es con la sociedad y no es el lugar ni cuántos somos, es lo que haces, yo siempre he dicho que el resultado de tu trabajo es tu esfuerzo y dedicación”.

Fue clara que cualquier propuesta que implique un bienestar para la sociedad será apoyada por el partido que representa, lo que es parte de la esencia del instituto político que respalda.

Expresó que cuenta con la amistad de muchos de los que ya son legisladores, por lo que mantendrá una buena relación y un equilibrio político, con certidumbre y diálogo.

Por segunda ocasión consecutiva, las mujeres serán quienes ocupen la mayoría de las curules de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, pues de los 25 diputados 14 pertenecen a este género, dos son personas no binarias y nueve hombres.

*Con información de Diana Zempoalteca