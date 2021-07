Con altibajos realizan evaluación en prepas del estado

Como lo marca el calendario, este lunes los diversos subsistemas de educación media superior en el estado realizaron su evaluación o valoración diagnóstica, donde la mayoría de estos no tuvo ningún problema, pero en otros casos debieron reprogramar la fecha de la aplicación para evitar errores.

Y es que según cifras de la Secretaría de Educación en el Estado, cada ciclo escolar aglutina a más de 20 mil aspirantes a ingresar al Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis).

De acuerdo con información proporcionada por la dirección general del Cobat, en su plataforma realizaron sin ningún contratiempo su valoración diagnóstica más de cinco mil aspirantes, pues soportó la demanda de los jóvenes.

Mismo escenario vivió el Cbtis, en el cual, aunque no puntualizaron su número de aspirantes, la evaluación se llevó a cabo sin problemas, aunque en el Cbtis 03, de la Loma Xicohténcatl, algunos jóvenes ingresaron con un dispositivo no adecuado o presentaron otra problemática y, en algún momento, la misma plataforma los sacó del examen, pero se restableció inmediatamente y aquellos que no lograron realizarlo serán reprogramados.

De igual forma, el Conalep realizó, sin ningún contratiempo, su evaluación, pues la plataforma que utilizaron fue la misma que utiliza el subsistema a nivel nacional para todos los planteles, de ahí que la capacidad de carga es mayor y no suelen presentarse problemas.

Sin embargo, el Cecyte no corrió con la misma suerte, pues el servidor sufrió una falla técnica que no permitió que pudieran ingresar todos los aspirantes, por lo que solo atendieron a tres mil de los cinco mil que esperaban.

FECHAS Y HORARIOS CECYTE

Miércoles 7 de julio 09:00 horas: Planteles de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) de Cecyte de Emiliano Zapata, “Patria y Libertad”, “La Palma”, Capula, Jesús Horacio Cano Ríos, Tenancingo, Tzompantepec, Francisco Villa y Yauhquemehcan.

Jueves 8 de julio 09:00 horas: Emsad de Villarreal, Atotonilco, Constituyentes de 1935, Cuauhtenco, José Vasconcelos, Benito Juárez 18, Españita y Ferrocarril Mexicano.

Viernes 09 de julio 09:00 horas: Emsad Acopinalco del Peñón, Benito Juárez 22, Gustavo Díaz Ordaz, Pocitos, Xochiteotla, Ignacio Zaragoza, Felipe Carrillo Puerto, Santiago Cuaula. También el próximo miércoles 07 de julio, a las 09:00 horas para los Cecytes de Tequexquitla, Xicohtzinco, Terrenate, Sanctórum, Zacatelco, Tepeyanco y Ahuashuatepec.

Jueves 08 de julio 09:00 horas: Cecytes Apetatitlán, Mazatecochco, Yahuhquemehcan, Atexcatzinco, Atotonilco, Tepetitla, Buensuceso, Huactzinco y Tlaltelulco. Finalmente, para el viernes 9 de julio, en el mismo horario: los Cecytes de Tlalcuapan, Nopalucan, Totolac, Huiloapan, Lázaro Cárdenas, Tlaxco, Texcalac, Cuahuixmatlac, Tecopilco, Tlachco, Villa Alta, Unión Ejidal, Tocatlán, Texmolac, Papalotla y Zitlaltepec.

La Dirección General tomó la decisión de reprogramar la evaluación de los aspirantes que no pudieron ingresar o de quienes no tuvieron el tiempo suficiente para responder.

