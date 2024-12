Con Campaña Regala de Corazón, respaldarán a población vulnerable ante los fríos

A propósito de la temporada de bajas temperaturas, población tlaxcalteca de comunidades vulnerables será respaldada con cobijas, chamarras y juguetes por medio de la Campaña Regala de Corazón, que tiene en marcha el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) por tercer año consecutivo.

Las comunidades que recibirán las donaciones están identificadas y cumplen con los indicadores de alto grado de marginación de los municipios de Huamantla, Ixtenco, Zitlaltepec, San Pablo de Monte, Cuapiaxtla, Tlaxco, entre otros lugares, mencionó el director de Prevención y Atención Familiar del SEDIF, Stefano Di Grazia Hernández.

Explicó que la gente que esté interesada en donar a la Campaña Regala de Corazón, debe dirigirse a las instalaciones de la dependencia estatal ubicadas en la calle Morelos número 4 del municipio capitalino, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes en la Dirección de Prevención y Atención Familiar.

Por lo cual, invitó a los tlaxcaltecas a participar con las donaciones y de esa forma ayudar a familias vulnerables. Los juguetes serán entregados en enero dentro de la celebración del Día de Reyes, privilegiando a menores de edad que no reciben obsequios. El SEDIF recibe juguetes nuevos o en buen estado que no usen pilas, que sean educativos y didácticos y no bélicos, ni peluches por los ácaros.

Las cobijas y chamarras deben estar en buenas condiciones y limpias para la gente que las reciba durante esta temporada invernal que ya registra un descenso de temperaturas en los diversos municipios de la entidad.

“Es una campaña en la que buscamos que la participación de la ciudadanía sea más activa, sobre todo que sepan que existe un vínculo entre la gente y las comunidades vulnerables. La presidente Mariana Espinoza de los Monteros nos instruyó realizar estas actividades para juntar juguetes, chamarras y cobijas para las comunidades más vulnerables”, expresó.

El funcionario estatal reconoció que hasta el momento sí tienen respuesta de la gente en participar en la Campaña Regala de Corazón, al tiempo que proyectó que continúen con la tendencia, pues durante el resto del mes estarán recibiendo las donaciones y hasta los primeros días de enero.

“En enero se va a hacer la entrega, pero también habrá personal en el SEDIF, por lo que todo el mes de diciembre y enero con gusto aquí los esperamos con sus donaciones; la gente tiene la oportunidad de aportar, de dar un poco y si tienen esa voluntad pueden participar en la campaña Regala de Corazón”, anotó.

Stefano Di Grazia abundó que por medio de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios del SEDIF se llevarán a cabo las donaciones de los productos recabados durante el mes de enero de 2025. Las dependencias estatales se sumarán a la recolectar juguetes, chamarras y cobijas en contribución a las acciones que marca el Gobierno del Estado.

DATO

De 10: a 17:00 horas la entrega de donaciones de la Campaña Regala de Corazón