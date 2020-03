Con Cumbia del Coronavirus, diputado pide "tomar con seriedad" posible contingencia sanitaria

El diputado local, Víctor Castro López, hizo sonar en el pleno del Congreso local la "Cumbia del Coronavirus", de Mister Cumbia, para solicitar a la ciudadanía tomar con seriedad las recomendaciones emitidas por los gobiernos estatal y federal para evitar contagios por Coronavirus.

Al término de la sesión ordinaria de este martes, que como medida sanitaria fue a puerta cerrada, el legislador emanado de las filas del Partido del Trabajo se contradijo primero al pedir seriedad por una posible epidemia en el estado, y después al decir que no es grave.

"No pasa nada, no tenemos ningún problema, no nos vamos a enfermar, eso es político y es economía... y ahora hasta vemos que en Italia están multando por violar el aislamiento", expresó Castro López.

Sin embargo, después sostuvo que las cosas tienen que tomarse seriamente y que la suspensión de algunas actividades, como las clases en todos los niveles educativos, no debe considerarse como una pachanga.

No es para irnos de vacaciones, tenemos que tomar en cuenta que la salud de nuestra familia va a depender de nosotros, pero necesitamos que (las autoridades) hablen con la verdad.

Lo anterior, al señalar que existe un desabasto de medicamentos y que, por ende, el Estado no está preparado para hacer frente a un a una contingencia creada por el Covid-19.

Finalmente, propuso que todos los empleados del Congreso local "se vayan a descansar" para evitar contagios que puedan terminar en decesos.

