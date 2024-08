Con el inicio de funciones de la Fiscalía estatal, Coparmex en Tlaxcala espera mejor aplicación de la justicia

Con el reciente inicio de funciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala espera que haya una mejor aplicación de la justicia, señaló el presidente del organismo empresarial, César Reyes Chávez.

El empresario opinó que los ciudadanos podrán tener certeza al constatar la aplicación de las leyes en esta nueva institución que comenzó operaciones el pasado uno de agosto para ser un ente con autonomía al ya no depender del Poder Ejecutivo.

Que si alguien cometió un delito se pueda denunciar y tenga la confianza plena de que el delito va a ser juzgado, que no habrá temas de impunidad para que los tlaxcaltecas tengamos la confianza de ir a denunciar. Esperamos que estos cambios que se dan generen la certidumbre, dijo.

César Reyes admitió que tanto a nivel estatal como nacional hay una cifra negra de delitos que no se denuncian ante las instancias respectivas porque no hay confianza de las autoridades. Las decisiones para no denunciar son la demora en el trámite para interponer la denuncia y la falta de resultados a las investigaciones tras las quejas.

Sobre la modernización en equipo del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el dirigente de la Coparmex respaldó esas acciones positivas del gobierno estatal que son dignas de destacar.

Luego, dijo que percibe impunidad en muchos casos porque no se denuncia el 90 % de los delitos, mientras que del 10 % que sí logra quedar asentado en una investigación, sólo el 1 % se judicializa.

Reconoció que es tedioso el proceso de interponer una denuncia ante las instancias respectivas, por lo cual muchos tlaxcaltecas desertan en el trámite.

“Tienen que ir a denunciar y pasar muchas horas ante la autoridades para que quede establecida la denuncia y después no pasa nada”

César Reyes Chávez, presidente Coparmex