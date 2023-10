Con libro de texto, fomentarán en aulas identidad tlaxcalteca

A partir de este ciclo escolar, en las escuelas primarias de la entidad se fomentará en los infantes el sentido de pertenencia y la identidad tlaxcalteca, con el apoyo del libro “Tlaxcala. Nuestro patrimonio cultural”, que ya se encuentra listo para su distribución entre los más de 500 planteles públicos y privados del estado.

Así lo dieron a conocer autoridades estatales durante la presentación de este libro de texto gratuito que es resultado de un proyecto conjunto entre el gobierno de Tlaxcala, el federal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con la intención de fomentar entre las nuevas generaciones la protección y preservación del patrimonio cultural.

La presentación estuvo encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien resaltó que la publicación comparte la visión de que Tlaxcala posee una riqueza histórica de trascendencia para México y para la humanidad.

Es un libro que nace del corazón de un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces. En sus páginas encontrarán contenidos maravillosos que reafirmarán el amor por Tlaxcala y el compromiso de preservar toda la herencia milenaria que nos hace únicos, mencionó.

La mandataria aseguró que hoy Tlaxcala brilla en el mundo, por lo que “como tlaxcaltecas tenemos que sentir ese gran arraigo, ese gran orgullo de preservar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, lo que somos como tlaxcaltecas y que, hoy por fortuna y a través de un mundial, también podemos dar a conocer al mundo entero”, puntualizó.

En el evento también estuvo el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, quien detalló que este libro está orientado al perfil de egreso de la Nueva Escuela Mexicana, que se caracteriza por sacar del aula el aprendizaje y colocarlo en el entorno comunitario.

El aprendizaje no puede ser aislado y cerrado en cuatro paredes, el aprendizaje es producto de la convivencia social y de la forma en que el conocimiento se interrelaciona con la forma en que las niñas y los niños van creciendo y van comprendiendo su entorno, dijo el secretario de Educación.

Homero Meneses enfatizó que este será un libro que no sólo se quedará en el ámbito escolar, pues consideró que formará parte del acervo cultural de las familias tlaxcaltecas y que también será compartido con la gente que visite nuestro estado.

El secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, destacó que esta obra tiene como fundamental objetivo contribuir a que no se pierda el sentido de pertenencia, y que el patrimonio no sea visto como un elemento intangible.

Si no lo hacemos en las infancias y a través de las escuelas vamos a perder una batalla que es una batalla global en contra de la identidad. Las pantallas, las redes sociales están ecualizando todo, parece que todos fuéramos iguales y que no hubiera identidad alguna posible y si la hay la acusan de polarización y no, hay que realmente apostar por los procesos identitarios a través de la apreciación del patrimonio, aseguró Martínez Velázquez.

En el evento, las autoridades educativas detallaron los contenidos de “Tlaxcala. Nuestro patrimonio cultural”, entre los que se encuentran pinturas rupestres y petrograbados, sitios arqueológicos, mercados y santuarios, lenguas indígenas, el carnaval, tejidos, alfarería y cerámica, así como el patrimonio natural y biocultural de Tlaxcala integrado por montañas, ríos, lagunas y cuevas.

27 mil ejemplares del libro “Tlaxcala. Nuestro patrimonio cultural” se distribuirán entre los alumnos de cuarto grado de primaria de las más de 500 escuelas públicas y privadas de la entidad.