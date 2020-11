Con marcha, exigen familiares de Daniela Muñoz esclarecer su desaparición

Al grito de justicia, amigos y familiares de Daniela Muñoz, la joven que desapareció desde el 13 de septiembre tras salir con Álvaro Daniel N., pidieron a las autoridades estatales resolver el caso.

Policiaca

Con pancartas en mano y acompañados también por integrantes de colectivos feministas, los padres de Daniela Muñoz marcharon de forma pacífica por calles principales de la capital del estado para solicitar celeridad en la localización de su hija, toda vez el presunto responsable de su desaparición ya fue detenido.

Foto: Karla Muñetón

"Viva se la llevaron, viva la queremos", "Ni una desaparecida más", "Daniela te seguimos buscando" y "Justicia para Daniela", fueron algunas de las consignas lanzadas durante la marcha que en su mayoría fue en silencio.

Frente al Congreso local hicieron un alto, ahí una vez más exigieron dar con el paradero de Daniela, pues han pasado casi dos meses desde que no saben de ella; después entonaron "Canción sin miedo", canto que han adoptado como himno feminista.

Local

En entrevista, don José Muñoz, papá de Daniela, explicó que ya no les han dado información cartera del caso de su hija, que no les han permitido participar en los protocolos de búsqueda y que incluso les han prohibido hacer cualquier acción por cuenta propia para no interferir o entorpecer las investigaciones.

"Si ya está detenido por qué no nos dice que le hizo a mi hija, porque él se la llevó y nosotros queremos que responda por la vida de mi hija", dijo.

Los papás de Daniela recordaron el día que Daniela desapareció, salió a una fiesta a casa de la mamá de Daniel Álvaro, pero que según las cámaras de videovigilancia, de ese domicilio salieron los dos, pero solo regresó el presunto responsable de la desaparición.

