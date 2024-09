Con renuncia de Blanca Águila a su militancia, desaparece el PRI del Congreso del Estado

A partir de este seis de septiembre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no contará con representación en el Poder Legislativo, algo que nunca había sucedido en la historia de las 65 legislaturas que han pasado por los muros del recinto.

La renuncia de Blanca Águila Lima al instituto político tricolor y, por ende, a su representación, ha marcado la historia reciente de este partido que en los pasados comicios del 2 de junio sumó un severo descalabro electoral.

La salida de Águila Lima de las filas del PRI se suma a la de otros políticos que en su momento ocuparon cargos de relevancia en la estructura priista, pero que tras el arribo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al poder decidieron emigrar, entre ellos el exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, actual director de la Lotería Nacional; su hermano exdiputado y recién nombrado secretario de Turismo, Fabricio Mena; el exdirigente y ahora funcionario lorenista Noé Rodríguez Roldán, así como la exlegisladora y ahora alcaldesa de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, aunado al exdirigente de Morena Carlos Augusto Pérez Hernández.

Previo a su salida, los expriistas coincidieron en que decidieron romper con ese instituto político porque se ha perdido el rumbo de la organización y que las decisiones de la dirigencia nacional, así como del Comité Estatal, han estado alejadas de los principios que alguna vez los guiaron.

Ante la renuncia de uno de los principales cuadros priistas de la actualidad, el dirigente estatal del PRI, Ernesto García Sarmiento, afirmó que la salida de Blanca Águila Lima era algo “ya anunciado”, a pesar de que su carrera política la construyó al amparo de este partido.

La hicimos candidata a diputada federal, presidenta municipal, dirigente del partido y recientemente diputada plurinominal en dos ocasiones, pero respeto su decisión y lamento se haya dado de esta manera, pero el PRI no está muerto ni en agonía, trabaja para afrontar los próximos retos.

EL ANUNCIO DE BLANCA ÁGUILA

En rueda de prensa, la ahora diputada local independiente denunció que sufrió violencia política en razón de género desde el interior del partido, además de que éste ya no representa los ideales que ella enarbola, por lo que su renuncia era inevitable después de militar en el PRI por más de 17 años.

En este sentido, reconoció que no fue fácil tomar esta decisión, pues ha dedicado su vida al trabajo en favor de este instituto político, además de que creía en los ideales del mismo y que hicieron del partido un pilar para la política nacional.

Sin embargo, manifestó que, fiel a sus creencias, priorizará la congruencia y el compromiso político con la sociedad por encima de cualquier afiliación, pues en estos últimos tiempos el capital político formado del respaldo de la ciudadanía ha sido relegado y las decisiones que el partido ha tomado en diferentes momentos han estado alejadas de los principios, además de que ha ignorado las necesidades de la militancia y sociedad.

El PRI ha tomado caminos erróneos alejados de los ideales de justicia social, además, con tristeza he sido víctima de violencia política en razón de género por parte de los mismos priistas, también sufrí ataques que buscan menoscabar mi trabajo e integridad, lo cual representa un atentado contra todas las mujeres que buscan espacio en la vida pública, lamentó.

En su momento, manifestó que deja el partido con la frente en alto, con profundo agradecimiento a la institución, pero debe actuar con principios, convicciones y, sobre todo, mucha congruencia, pues la política debe estar al servicio del pueblo y buscar siempre su bienestar, de ahí que mantendrá la postura crítica que siempre la ha caracterizado.

La exdirigente estatal del PRI puntualizó que su compromiso con la sociedad sigue inamovible e intacto, así como su lucha por un política justa y equitativa, lo cual continúa, pero ahora será desde la pluralidad incluyente y otras trincheras políticas.

CRITICA DIRIGENCIA DEL PRI ACCIONES DE BLANCA ÁGUILA

Ante el anuncio de Águila Lima de renunciar a su militancia en el PRI y a la representación en el Congreso local, el dirigente estatal de ese partido político, Ernesto García Sarmiento, criticó las formas de la legisladora, pues aseguró que nosotros la hicimos presidenta municipal, diputada local, candidata a la diputación federal, aunque la ciudadanía no optó por ella, y nosotros aceptamos los resultados, pero es decisión de ella, no lo calificaría de traición, pero no he hablado con ella porque desde que fue ungida como diputada local no se ha acercado al partido.

Asimismo, lamentó las decisiones que tomó y de otros que se han ido porque, al analizar las situaciones, se han retirado quienes han sido beneficiados por las disposiciones del partido y todos los ausentes han sido beneficiados, lo cual es lamentable, que hablen en ese sentido de que el partido ya cambió de rumbo, eso lo hubieran dicho cuando fueron postulados y apoyados por el PRI.

Sostuvo que “el PRI no está muerto, pues también hace 15 años dijeron que iban a expedir el certificado de defunción del partido y no es así”, están listos para lo que sigue, “pero lógicamente hay desánimo después de los resultados adversos, pero es con el trabajo que lo vamos a resarcir”.

Subrayó que el partido ha sido factor de desarrollo, unidad e, incluso, de creación de otros partidos, pues basta con revisar la nómina de otros institutos políticos y ahí están los priistas, de ahí que siguen fuertes y el trabajo les dará resultados, por lo que ahora resta trabajar con los presidentes municipales, regidores y demás.

OTRAS BAJAS

Otros priistas que renunciaron a su militancia son: Marco y Fabricio Mena Rodríguez, Carlos Augusto Pérez Hernández y Diana Torrejón Rodríguez.

Como militante del PRI, Blanca Águila Lima fue candidata a diputada federal en 2007 y 2018, así como presidenta municipal de Zacatelco en el periodo 2011-2013; dirigente estatal del PRI; diputada local en dos ocasiones por la vía plurinominal y en múltiples veces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, afín al PRI.