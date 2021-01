Con vacuna podré estar sin miedo con mi familia, asegura médico tlaxcalteca

Al afirmar que tiene confianza plena en el efecto positivo de la vacuna Pfizer, la médico Jeannick Jiménez Enríquez confiesa que, una vez inmunizada, podrá reunirse sin miedo con su familia.

Desde abril pasado, cuando comenzaron a presentarse los primeros casos de Covid-19, la joven galena originaria y vecina de la capital tlaxcalteca, fue asignada al área de respiratorios del Hospital General del ISSSTE.

La joven médico Jeannick Jiménez Enríquez fue la primera en recibir la vacuna contra Covid-19 en el Hospital General del ISSSTE, en la capital tlaxcalteca / Moisés Morales

A nueve meses de brindar su servicio en la llamada primera línea de atención, este 13 de enero fue la primera en recibir el biológico, ante la supervisión de directivos, compañeros de trabajo también vacunados y personal adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Sentí mucho nerviosismo, es normal por ser algo nuevo, pero me siento segura y confiada en que la vacuna es efectiva.

”En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la médico mostró su emoción por recibir la primera de dos dosis y narró lo difícil que fue para ella y su familia contraer la enfermedad en meses pasados.

“Estaba segura de vacunarme porque solo quienes hemos vivido de muy cerca esta pandemia sabemos lo difícil que es luchar contracorriente… hace unos meses estuve enferma, me contagié al atender pacientes Covid y vivir esta enfermedad es muy terrible, el cuadro clínico es muy severo y lamentablemente no todos salen”, expresó.

La doctora indicó que en su familia, como la de muchos de sus compañeros, están preocupados por quienes se encuentran en primera línea de atención a enfermos Covid, pero a la vez orgullosos de que desempeñan su labor con vocación y humanismo.

TRABAJO DE ALTO RIESGO

“El riesgo es muy alto y los cuidados son extremos, porque no sabemos si llevamos el virus a casa. En mi caso vivimos aislados, por mucho tiempo he dejado de ver a mis papás y es feo no estar con mi familia, no reunirnos como acostumbrábamos, pero en estos momentos es preferible si queremos tener a nuestra familia completa una vez que pase todo esto, porque estoy segura que lo superaremos muy pronto”, agregó la entusiasta doctora tlaxcalteca.

Asimismo, pide a la ciudadanía no relajar las medidas de aislamiento y sanitarias, pues enero y febrero serán determinantes para contener la pandemia.

Es feo no estar con mi familia, no reunirnos como acostumbrábamos, pero en estos momentos es preferible si queremos tener a nuestra familia completa una vez que pase todo esto

Jeannick Jiménez Enríquez / Médico tlaxcalteca adscrita al Hospital General del ISSSTE

