Concluye complejo ciclo escolar virtual, con clases a distancia

Este día concluye oficialmente el ciclo lectivo 2020-2021, periodo en el que la educación estatal enfrentó un reto del cual ya había aprendido en los últimos meses del 2019-2020, cuando la Covid-19 orilló a que las clases se recibieran fuera de las aulas.

A lo largo de estos más de 11 meses, en varios momentos se habló de la posibilidad de regresar a las aulas, pero la coloración del semáforo epidemiológico no lo permitió, aunque las autoridades estatales ya habían decido que fuera cual fuere el color no se retornaría a las aulas, pues no existían condiciones para ello.

Docentes se adaptaron a recursos tecnológicos para transmitir sus conocimientos a los educandos / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

En este tiempo, diversos fueron los sucesos que marcaron la vida de la educación en la entidad, donde los consejos técnicos escolares debieron realizarse a distancia, además de que las vacaciones de Semana Santa y decembrinas no fueron las mismas para los estudiantes, quienes esperaban esas fechas con ansiedad para alejarse de las clases y permanecer en casa.

En contrario, ahora lo que menos buscan es permanecer en el aislamiento, el cual ha causado depresión en algunos por la falta de interacción social.

El ciclo escolar registró desde la muerte del entonces secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez Ordóñez, a causa del virus SARS-CoV-2, hasta el contagio del líder de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, hasta el deceso de más de 80 profesores, al momento, a causa de la enfermedad.

También, este ciclo lectivo estuvo marcado por el inicio de la vacunación a los trabajadores de la educación, con miras a retornar a los salones de clase. Al momento todos quienes laboran en el sector educativo recibieron la dosis correspondiente. Sin embargo, “a jalones y estirones”, los padres de familia y docentes sacaron adelante este ciclo, que estará marcado por la incertidumbre de saber si los conocimientos vertidos a los alumnos fueron absorbidos o únicamente los estudiantes cumplieron por cumplir.

Padres de familia y docentes sacaron adelante este ciclo escolar ayudando y asesorando a alumnos / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

DA POSITIVO A COVID DEMETRIO RIVAS CORONA

Corría la mitad de junio de 2020 cuando el secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Demetrio Rivas Corona, fue hospitalizado de urgencia en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por síntomas relacionados con la Covid-19.

Demetrio Rivas Corona, secretario general de la Sección 31 del SNTE / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Inmediatamente y como lo informó puntualmente El Sol de Tlaxcala, Rivas Corona fue ingresado al nosocomio por presentar complicaciones respiratorias, por lo que le practicaron la prueba y resultó positiva, de ahí que fue internado en el mencionado hospital para vigilar su condición, pues padece diabetes, lo que lo coloca en el grupo de riesgo.

Empero, logró sortear el contagio y más adelante salió avante de la enfermedad, no así algunos de sus familiares, quienes perdieron la vida por el mortal virus.

ELECCIÓN DE LA DIRIGENCIA DE LA SECCIÓN 31 SIGUE DETENIDA

Hasta el momento, el proceso de renovación de la dirigencia de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), continúa detenido por las restricciones de movilidad y medidas sanitarias de la actual pandemia por el nuevo Coronavirus, de ahí que será el Comité Ejecutivo Nacional del organismo sindical el que decida cuándo se será reanudado este proceso.

MUERE El SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Justo cuando todo parecía que Florentino Domínguez Ordóñez, en su momento secretario de Educación Pública, sería investido con la candidatura al gobierno estatal de Tlaxcala, Covid-19 le arrebató la vida luego de un mes hospitalizado y que su salud se deteriorara tras estar internado en el Hospital General de Nativitas.

Florentino Domínguez Ordóñez estaba al frente de la Sepe-Uset desde agosto de 2019. Archivo | El Sol de Tlaxcala

En su momento, el titular de la Secretaría de Salud, René Lima Morales, explicó que su estado de salud era estable, pero se mantendría bajo vigilancia del equipo del nosocomio.

No obstante, el docente de profesión sucumbió ante la letal enfermedad el domingo 27 de diciembre.

VACUNACIÓN

El gobierno federal inició, en mayo pasado, la vacunación contra Covid-19 a los trabajadores de la educación

32 mil 796 figuras educativas y demás trabajadores fueron inoculados con la dosis única de CanSino

nos ponemos a sus órdenes para hacer todo lo posible para regresar a clases presenciales

Delfina Gómez / Secretaria de Educación Pública

Docentes se adaptaron a recursos tecnológicos para transmitir sus conocimientos a los educandos / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Recibieron docentes vacuna vs. Covid-19

Cuando se había abandonado por completo la posibilidad de regresar a los salones de clase, el gobierno federal inició, en mayo pasado, la vacunación contra Covid-19 a los trabajadores de la educación. Incluso, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, encabezó en Tlaxcala el arranque de esta estrategia.

Tras ser vacunados los docentes de Tlaxcala, podrían volver las clases presenciales / Archivo | El Sol de Tlaxcala

EL INICIO DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Ahí, Maribel Pérez Sarmiento fue la primera docente en ser vacunada en la entidad, en la sede del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), donde la funcionaria federal estuvo acompañada de Luis González Placencia, rector de la UATx, de Roberto Lima Morales, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de René Lima Morales, titular de la Secretaría de Salud.

Con ese respeto que el Presidente ha pedido que tengamos a las autoridades educativas y a los padres de familia, nos ponemos a sus órdenes para hacer todo lo posible para regresar a clases presenciales,dijo Gómez ante los docentes y administrativos del sector.

HISTÓRICO

Al momento, se tiene el registro de que 32 mil 796 figuras educativas y demás trabajadores fueron inoculados con la dosis única de CanSino.

Maribel Pérez Sarmiento fue la primera docente en ser vacunada en la entidad

Retornaron administrativos a oficinas

Un mes después de haber sido inoculados con el fármaco contra el virus SARS-CoV-2, la Sepe convocó para el pasado 21 de junio al cuerpo directivo, jefes de sector, supervisores, directores y subdirectores a reanudar actividades en las instituciones.

Foto: Archivo El Sol de Tlaxcala

Esto a más de un año de que las clases se suspendieran por la pandemia Covid-19 y como primera etapa de la Estrategia Nacional para el regreso seguro a clases presenciales en las escuelas de educación básica.

Lo anterior, con la finalidad de que desde las instalaciones se preparen las tres fases del retorno, que son: previa, de organización y académica, donde la primera se refiere al regreso del personal a los centros escolares.

Por otro lado, desde el 23 de junio pasado, el personal administrativo y de servicios de todos los niveles y modalidades reanudó actividades con una asistencia regular, respetando las medidas de seguridad establecidas por las autoridades de salud y en el anexo medidas sanitarias necesarias y el protocolo de atención para el personal que presenta síntomas.

Temerosos por su salud a pesar de estar inmunizados, el pasado 25 de junio los docentes acudieron, después de más de 12 meses, a un Consejo Técnico Escolar en las escuelas para analizar la situación de los alumnos con nivel de la comunicación intermitente o inexistente derivado del tercer periodo de registro de calificaciones.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Dadas las circunstancias, la mayoría de las escuelas trasladó las ceremonias presenciales que anteriormente se realizaban para finalizar el curso escolar en las escuelas, hacia las computadoras y dispositivos electrónicos, por lo que ahora en esta modalidad se llevará a cabo para no dejar pasar la fecha del egreso de los alumnos de primaria y secundaria.

23 de junio el personal administrativo y de servicios reanudó actividades con una asistencia regular

200 días efectivos de clases tendrá el siguiente año lectivo, que iniciará el 30 de agosto, informó la SEP

