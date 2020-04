Condiciona pobreza educación a distancia

Tal como ocurre a nivel nacional, esta semana en Tlaxcala fueron retomadas las actividades escolares suspendidas desde hace más de un mes, debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.

Serán virtuales, a través de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras, tabletas o televisores, y los docentes mantendrán comunicación con los padres de familia y los alumnos vía internet.

Pero en Tlaxcala no todos los alumnos cuentan con las herramientas para estudiar en línea, por lo que quedarán excluidos de esa estrategia implementada por el gobierno federal y replicada en Tlaxcala, para rescatar el ciclo escolar 2019-2020.

La entidad cuenta con una población cercana al millón 380 mil personas, en donde casi la mitad no cuenta con servicios básicos, mucho menos internet. Según el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020 que publicó la Secretaría de Bienestar, en Tlaxcala el 48.4 % de la población (667 mil 925.32 personas) viven en situación de pobreza; es decir, sufren carencias en alimentación, salud, educación, servicios básicos, calidad de sus viviendas y seguridad social.

Además, indica que 10 municipios tienen un grado medio de marginación: Atlangatepec, Altzayanca, El Carmen Tequexquitla, Españita, Terrenate, Tlaxco, Zitlaltepec, Xaltocan, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas.

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018, indica que en ese año solo 113 mil 825 hogares de Tlaxcala disponían de internet (de 332 mil 886 hogares), lo que significa una tercera parte de las viviendas.

La encuesta también revela que en 312 mil 739 casas sí tenían televisor, pero en 20 mil 147 viviendas no; en 544 mil 72 hogares no tenían computadora; 299 mil 165 carecían de telefonía y en mil 533 hogares no contaban con energía eléctrica.

HUEXOYUCAN, COMUNIDAD CON CARENCIAS

Panotla no es considerado por el gobierno federal como una comuna marginada; sin embargo, en sus comunidades hay personas que no tienen acceso a todos los servicios básicos y mucho menos a internet que les permita a los estudiantes tomar clases virtuales.

Ese es el caso de San Mateo Huexoyucan, en donde la mayor parte de la población (mil 670 habitantes) vive en rezago social ya que al menos un integrante de los 867 hogares que hay, emigró a la Ciudad de México para dedicarse a la venta de tamales. Solo un 30 % se dedica a la siembra de maíz.

Ubicada a 14.3 kilómetros de la capital, apenas tiene una escuela de nivel preescolar, primaria y telesecundaria, pero para que un joven siga sus estudios la única opción es salir del pueblo.

En esa comunidad no hay un Café Internet donde los alumnos puedan descargar su material, tampoco cuentan con computadoras para hacerlas en casa y muchos menos con servicio de internet.

Para poder estudiar en línea durante esta contingencia sanitaria por Coronavirus, los habitantes han optado por comprar paquetes de telefonía que les permitan tener internet en su celular, para estar en comunicación con los maestros de sus hijos y descargar las actividades escolares, contó para El Sol de Tlaxcala la señora Sofía N.

Confirma Sesa un fallecimiento y cinco casos más de Covid-19 en Tlaxcala; suman 90



Opinó que es complicado estudiar así (virtual) por las carencias que tienen y porque el trabajo, y por tanto sus ingresos económicos, ha disminuido, así que “activan los datos” solo cuando es necesario, solo para las tareas, y para que los 100 pesos que “recargan” les dure lo más que se pueda.

Es mamá de dos niñas. Una de ella estudia en el preescolar y de manera constante recibe las indicaciones para estudiar en casa, pero en el caso de su hija mayor, quien cursa el tercer grado de secundaria, desde que fue decretada la emergencia sanitara no ha tenido comunicación con sus docentes.

Viven a unos minutos del centro de San Mateo Huexoyucan, en donde no llega la señal de los canales abiertos para poder ver la programación de “Aprende en Casa”, así que ha optado por repasar con sus hijas lo que aprendieron al inicio de este 2020 y esperar a que las clases sean reanudadas.

NO TOMAN CLASES

María N. es mamá de dos niñas que cursan el cuarto y tercer año de primaria.

Repasan lo que pueden y como pueden, pues en su casa no cuentan con alguna herramienta tecnológica que les permita comunicarse con los maestros o estudiar. Mucho menos tienen servicio de internet.

Es más, ni siquiera tiene un teléfono celular para recibir las indicaciones de actividades escolares, así que el tiempo lo ocupan para ayudar en las labores de casa.

“Nosotros vamos a repasar las cuentas y las lecturas”, comentó para este Diario mientras cerraba una puerta hecha a base de trozos y tablas de madera.

PARA OTROS, LAS CLASES NO PARAN

En esa comunidad pocos tienen acceso a internet y Agustín N. aprovecha esa oportunidad, y las herramientas que sus papás ponen a su alcance para hacer sus tareas y no perder el año.

Estudia el último semestre del nivel Medio Superior, en donde tiene una especialidad en construcción, por lo que las actividades más pedidas por sus mentores son planos que en algunas ocasiones ha tenido que hacer en equipo, en casa de algún compañero.

Destinará Tlaxcala 275 mdp para respaldar el empleo y el sector productivo, ante Covid-19



PERSONAL DOCENTE REDOBLARÁ ESFUERZOS

La situación es complicada no solo para los padres de familia y alumnos, sino también para los docentes que buscan adaptarse a las herramientas con que cuentan sus alumnos.

Delia es maestra en Altzayanca y ayer enfrentó a la pobreza y al rezago social como obstáculos para dar clases a distancia.

En entrevista, comentó que solo un reducido grupo de sus alumnos cuenta con teléfono celular o computadora en casa, que en esa comuna no es posible sintonizar los canales sugeridos por la SEP para seguir clases virtuales, y que por la contingencia sanitaria el único Café Internet de la comuna ha cerrado temporalmente.

Por eso, es consciente de que el cierre de este ciclo escolar será difícil, pues sabe que estarán obligados a redoblar esfuerzos para el bien de sus alumnos.

En 2018

Solo 113 mil 825 hogares de Tlaxcala disponían de internet (de 332 mil 886 hogares), lo que significa una tercera parte de las viviendas

10 MUNICIPIOS

Tienen un grado medio de marginación: Atlangatepec, Altzayanca, El Carmen Tequexquitla, Españita, Terrenate, Tlaxco, Zitlaltepec, Xaltocan, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas

Solo un reducido grupo de mis alumnos cuenta con teléfono celular o computadora en casa, que en esa comuna no es posible sintonizar los canales sugeridos por la SEP para seguir clases virtuales

Delia N. / Maestra en Altzayanca

