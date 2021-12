Condusef fomenta la cultura de la ciberseguridad

Ante el aumento de los servicios digitales para las operaciones financieras y con la tendencia en las compras en línea de fin de año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala, fomenta la cultura de la ciberseguridad.

Local Orienta Condusef contra los fraudes en línea

Y es que en el estado, los consumos no registrados, transferencia electrónica no reconocida y cargos no autorizados representaron el 34 % del total de reclamaciones presentadas de enero a agosto de este 2021.

En los primeros ocho meses del año la Condusef en Tlaxcala registró un total de dos mil 76 reclamaciones, lo que representó un incremento del 105.5 % comparado con el mismo periodo del 2020.

La Condusef logró recuperar 25.5 millones de pesos a favor de los usuarios de servicios financieros en Tlaxcala, tras las quejas interpuestas por tarjetas de crédito, crédito de nómina, tarjeta de débito, valores e instrumentos de inversión, entre otras.

Ante ello, la dependencia federal remarcó que promueven la confianza en el ecosistema digital, el acceso seguro al internet para tener un clima de confianza en las transacciones.

Refirió que la Condusef en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la ciberseguridad, el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la ciberseguridad.

La Condusef anotó que realizarán, organizarán y participarán de manera conjunta en foros, conferencias, seminarios, talleres y cursos, además de difundir materiales informativos, compartir información estadística, resultados de estudios e investigaciones, así como fortalecer la cultura de ciberseguridad, la alfabetización digital, la confianza y el uso responsable de los servicios digitales y el acceso seguro a internet.

