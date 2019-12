Condusef pide evitar el tarjetazo

Ante la víspera de las fiestas de fin de año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sugirió a los consumidores evitar tarjetazos, esto para que después no tarden en pagar el crédito.

Entrevistada al respecto, la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la oficina en Tlaxcala, Marisol Núñez, puntualizó que es importante que los compradores comparen los precios, pues puede ser más atractivo pagar en efectivo que usar la tarjeta de crédito.

“Que no den el tarjetazo, pensar que el crédito es una extensión de su salario es un error, entonces si lo comprometen, tendrán una deuda más que cubrir”, recalcó Núñez.

Luego, propuso a la población en general hacer la planeación de sus gastos, de tal manera que ocupen lo básico y tengan reservas económicas para los imprevistos y la cuesta de enero.

“Parte de su dinero lo pueden utilizar para pagar sus deudas, así comenzar el año sin las mismas, o en su caso, liquidar una parte, quizá las que estén generando mayor interés. Les recomendamos que destinen recursos al ahorro, eso permite enfrentar los imprevistos”.

Asimismo, la funcionaria federal informó que este año recuperaron 12.9 millones de pesos en favor de los tlaxcaltecas que realizaron dos mil 413 quejas, donde reclamaron cargos no reconocidos en la cuenta, retiros en cajeros no realizados, consumos indebidos, actualizaciones de historial crediticio no realizado, negativa en el pago de seguros, entre otros.

La funcionaria abundó que el ejercicio fiscal cerró con 21 mil 700 acciones en atención a los usuarios del sistema financiero del estado.

Refirió que las quejas procedieron de usuarios, principalmente de los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Zacatelco y Chiautempan.

12.4 Porciento crecieron las atenciones de la Condusef, en comparación al año pasado.

