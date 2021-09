Confían empleados de la Sesa en respaldo de Lorena Cuéllar

Los grupos inconformes con la asignación irregular de las plazas en la Secretaría de Salud del Estado (Sesa), confiaron en que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sí escuchará sus peticiones y atenderá sus demandas.

En entrevista, aseguraron que la mandataria estatal cumplirá su palabra de apoyarlos, al tiempo que aclararon que lo único que buscan es el respeto al proceso del escalafón para entregar las bases en la Sesa.

Y al resaltar que uno de sus ofrecimientos en campaña fue combatir la corrupción, recordaron que quienes le antecedieron en el gobierno estatal nunca hicieron nada para investigar las anomalías que, históricamente, han existido en la Sesa.

La injustica siempre ha estado, pero nosotros no habíamos hecho un movimiento o una manifestación porque la parte sindical, el gobernador y las autoridades de la Sesa estaban en la misma sintonía y en contra nuestra, dijo un empleado suplente.

Sin embargo, los quejosos señalaron que ahora que la gobernadora ha tomado cartas en el asunto y les ha dado su apoyo, se han dado el valor de exigir que sean respetados sus derechos laborales y para luchar contra la injusticia y la corrupción que hay al interior del sector salud de Tlaxcala.

Añadieron que su única intención es acabar con el reparto con la cuchara grande que siempre ha habido, y que las personas que obtuvieron una base sin merecerla, ya que no cumplen con los requisitos y además ya fueron finiquitadas, sean despedidas para priorizar con las plazas a trabajadores que sí tienen el derecho de acceder a una.

Hoy con esta administración que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros todo es diferente, sentimos el respaldo de la gobernadora porque durante su campaña electoral habló de no mentir, no robar y no traicionar, añadió uno de los trabajadores.

PIDEN SER ESCUCHADOS En uno de los documentos enviados al despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, los afectados indicaron que es hora de que sean tomados en cuenta para la asignación de las plazas que quedan libres y son otorgadas.

