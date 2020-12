Confirma Sesa 53 personas recuperadas, 1 defunción y 28 casos positivos en Tlaxcala de Covid-19

De acuerdo con el reporte del 01 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó 53 personas recuperadas, 1 fallecimiento y 28 casos positivos de Covid-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y cinco en otras entidades.

Local Asintomático, entre 5 y 7 % de contagiados de la Covid-19

De esta manera, el estado registra seis mil 587 personas recuperadas, nueve mil 118 casos positivos y mil 331 fallecimientos.

La dependencia informó que la defunción se registró en la SESA y corresponde a una mujer de 53 años quien padecía diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica.

Local Estable, desarrollo de contagios de Covid-19 en Tlaxcala

El estado registra, hasta este momento, 19 mil 113 casos negativos y 363 se encuentran en espera de resultado.

Del total de casos positivos, cuatro mil 340 se han registrado en la SESA, tres mil 49 en el IMSS, 956 en el Issste y 773 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 540 se han registrado en la SESA, 573 en el IMSS, 189 en el Issste, 11 en otras instituciones, uno en domicilio particular y 17 en hospital privado.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Hasta este momento, Tlaxcala registra mil 693 casos, Apizaco mil 39, Chiautempan 618, Huamantla 504, Zacatelco 441, Contla 309, Yauhquemehcan 270, San Pablo del Monte y Calpulalpan 247, Ixtacuixtla 223, Totolac 208, Tlaxco 207, Tetla 186, Apetatitlán 174, Papalotla 171, Panotla 170.

Local Medidas sanitarias por Covid-19 prevalecerán durante 2021: Sesa

Santa Cruz Tlaxcala y Tzompantepec 159, Xaloztoc 127, Nativitas 123, Teolocholco 117, Tepeyanco 116, Amaxac de Guerrero 108, Xicohtzinco 98, La Magdalena Tlaltelulco 90, Xaltocan 77, Tepetitla de Lardizábal 76, Tenancingo 71.

Tetlatlahuca 66, El Carmen Tequexquitla 58, Terrenate 55, San Juan Huactzinco y Nanacamilpa 51, Santa Catarina Ayometla y Santa Ana Nopalucan 50; Tetlanohcan, Hueyotlipan e Ixtenco 49, Cuapiaxtla 44, Tocatlán 43, Cuaxomulco 42, Atltzayanca 37, Zitlaltepec 36, Axocomanitla 34.

Acuamanala 31, San José Teacalco 29, Zacualpan 28, Xiloxoxtla 27, Atlangatepec y Sanctórum 26, San Damián Texoloc 25, Mazatecochco 23, Muñoz de Domingo Arenas 21, Santa Cruz Quilehtla 17, Lázaro Cárdenas 16, Españita y Santa Apolonia Teacalco 15, Benito Juárez 11, San Lucas Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7.

