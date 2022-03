Confronta a diputados violencia durante el 8M

Los hechos violentos registrados en la marcha del 8M entre feministas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, provocó una confrontación de opiniones entre diputados locales, resultado de la crítica y la defensa al Gobierno estatal.

Local Discrepan diputados por respuesta del gobierno en 8M; Vicente Morales defiende reacción

El perredista Juan Manuel Cambrón Soria fue el primero en subir a la tribuna, donde criticó duramente el utilizar a la fuerza pública para disuadir la manifestación y minimizar una protesta, señaló es una forma de represión avalada por la administración estatal.

Lee también: ➡️ Reportaron pérdidas los comercios y restaurantes por marcha del 8 de marzo

En respuesta a este pronunciamiento, los legisladores aliados al gobierno estatal Vicente Morales Pérez y Bladimir Zainos Flores, aunque recriminaron los actos violentos, avalaron la actuación de la administración estatal, además de destacar que no toda la responsabilidad puede recaer en este poder.

Zainos Flores reprochó a sus homólogos que no exista corresponsabilidad, pues dijo, el Congreso no se ha dedicado a actuar de manera eficaz en el combate a la violencia contra las mujeres al solo presentar propuestas que quedan en la “congeladora” y no se les da el trámite legislativo correspondiente.

Entérate: ➡️ Lamentan que persista la inequidad de género, durante el foro Empoderamiento de la Mujer

Local Directoras de IMM reciben capacitación para fomentar el empoderamiento de la mujer

Las legisladoras Blanca Águila Lima y Alejandra Ramírez Ortiz también manifestaron su inconformidad ante los hechos violentos registrados y el actuar del gobierno estatal, Águila Lima enfatizó que las manchas en los monumentos se quitan, pero la sangre de las mujeres muertas no se puede limpiar.

En su oportunidad, Alejandra Ramírez Ortiz reclamó que es lo que se tiene que vivir en el país, escuchar los gritos de dolor, el tráfico de mujeres y niñas menores de edad, para actuar de manera sensible con las mujeres.

No te pierdas: ➡️ Hay acciones para garantizar una vida libre de violencia: Lorena Cuéllar

Continúa leyendo ⬇️