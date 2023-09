Congreso local no permitirá cobros excesivos en los municipios

En próximos días la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado enviará una serie de oficios a los municipios para precisarles qué apartados pueden y cuáles no incorporar a sus leyes de ingresos, pues "no permitiremos que aumenten los cobros en exceso", sentenció el presidente de dicha comisión, Ever Campech Avelar.

En entrevista, indicó que después de haber concluido la entrega recepción de dicho organismo, convocará a los integrantes de la misma para sesionar y abordar ese tema pues los municipios deben tener en mente que al recepcionarles sus propuestas de leyes de ingresos tendrán que estar obligados a la observancia de la ley, pues, aunque tienen autonomía no están por encima de la Constitución.

Puntualizó que si un municipio en su afán de recaudar más, incluye conceptos que no les corresponden y que por eso la autoridad federal ahora invalida las leyes, tendrán hasta septiembre para enviar oficios a los ayuntamientos pues antes trabajaban de distinta manera al traer ellos su propuesta y al momento de revisarla quitaban lo que no correspondía.

Lo que pretendo al retomar esos trabajos y que no pase lo que actualmente sucede, es que revisaban forma y fondo y desde ahí quitaban los excesos, pero tenemos para mandarles el oficio, después hacer mesas de trabajo y, entre septiembre y octubre, terminamos con leyes de ingresos y que respeten porque no lo toleraremos, sentenció.

Subrayó que anteriormente no se podía hacer un incremento de más del 3 %, pero hubo en donde se disparó, entonces el Congreso está obligado a cuidar los derechos de los ciudadanos y que los porcentajes se apeguen a lo que establece el Código Financiero.