Consolida familia López Pérez su autocinema

La familia López Pérez sacó provecho a la pandemia decretada por Covid-19 y, a un año de iniciar su microempresa, consolidó el proyecto que denominaron: autocinema “Los 3 Carnales”.

“Innovar o morir” es una frase clave para este negocio ubicado en el municipio de Amaxac de Guerrero, pues gracias a ello crearon nuevos métodos de entretenimiento que, a la fecha, los colocan entre los favoritos ante cadenas como Cinépolis y Cinemex.

Las altas y bajas, como en toda empresa, son las fortalezas de este nuevo autocinema tlaxcalteca, pues igual les han permitido perfeccionar la atención de sus clientes y, lo mejor, atraer a más para disfrutar de un espectáculo único.

Tras cumplir su aniversario (uno de agosto de 2021), el autocinema “Los 3 Carnales” tomó los primeros 365 días de su operación como un desafío, ya que no solo era transmitir una película clásica o una que muchos yavieron, sino que ahora era dar un plus.

Así, surgieron los entretenimientos como los performance, espectáculos, “stand ups”, dinámicas familiares, en pareja o amigos y otras atracciones, pero no dejando de lado la principal esencia: transmitir una película.

En la nueva normalidad para este tipo de eventos públicos, la microempresa respeta todas las medidas de sanidad, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de los clientes para evitar un contagio por el nuevo coronavirus.





¿CÓMO SURGE EL PROYECTO?

Josafat López Pérez, fundador y administrador de la microempresa “Los 3 Carnales”, confirmó que el autocinema emergió a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Es ingeniero financiero, pero el “home office” desató su interés por crear un negocio propio, pues pude acomodar mis tiempos y noté que tenía uno extra, el cual podía aprovechar para generar nuevas cosas.

Las ideas para emprender un negocio fueron varias, pero ser amante de las películas y entretenimientos se convirtieron en la grandiosa idea de crear un peculiar autocinema en Tlaxcala.

Al principio quería producir gel antibacterial u otros productos de sanidad, pero me llegó la idea del autocinema y de ahí me puse a cotizar pantallas, proyectores y otros aparatos multimedia, dijo.

FUE DURO AL INICIO, COMO EN TODO: JOSAFAT

Como en todo, el inicio del autocinema fue duro. En ese entonces, los fieles clientes eran familiares y amigos porque muchos no conocían en lugar, pero poco a poco se abrieron paso en la industria para ganarse a más clientes, relató Josafat López Pérez.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, recordó que también hubo muchos problemas técnicos previos, durante y después de las funciones, además de complicaciones para atender a los asistentes; empero, conforme pasó e tiempo, lo tuvieron que perfeccionar.

La verdad me arrepentí, pero ya no podía echarme para atrás… sin embargo, esto se convirtió en una buena oportunidad y al final no convertimos en creadores de entretenimiento para alegrar la rutina diaria, comentó Josafat

Actualmente, la microempresa que les deja ganancias, brinda empleo a por lo menos ocho integrantes de la misma familia; todos cumplen diferentes responsabilidades como: recepción, área de cocina y entretenimiento; otros hasta se disfrazan.

¿Dónde y cómo ubicarlos?: las funciones son en un terreno ubicado en la avenida de las Canteras, Tercera Sección y las reservaciones pueden hacer en la página oficial de Facebook: autocinema “Los 3 Carnales”

