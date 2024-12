Continuará el bienestar, refrenda Lorena Cuéllar

Lorena Cuéllar Cisneros muestra la misma energía y animosidad que cuando, con motivo de su primer informe de gobierno, concedió una entrevista a El Sol de Tlaxcala.

Ahora, en una remodelada Casa de Gobierno, la gobernadora reafirma que durante la segunda mitad de su sexenio continuará el trabajo para el bienestar de Tlaxcala.

- Sin embargo, el poder desgasta. A la mitad del camino, ¿se siente desgastada como gobernadora?

La respuesta es rápida y franca: “No. Al contrario, creo que va pasando el tiempo y voy agarrando más ánimo. Mucha gente me pregunta cómo puedo seguir con tantos años de desgaste, pero yo no me siento desgastada, me siento con mucho ánimo y con la misma energía como si acabara de entrar al gobierno”.

Después de rendir su Tercer Informe de Gobierno, la titular del Ejecutivo agradece a sus gobernados el cariño mostrado todos los días que, por su parte, trata de devolver con acciones pensadas en su bienestar.

“En tres años de gobierno hemos cumplido con el 70 % del Plan Estatal de Desarrollo; por ello, en la mitad del tiempo que le falta al sexenio serán concluidas todas las acciones anunciadas en campaña … y serán consolidadas más acciones”.

El trabajo es conjunto, reconoce y agradece el apoyo de la sociedad toda, en particular a los representantes de los medios de comunicación, de quienes asegura son grandes ciudadanos. “Les agradezco porque me han ayudado a dar a conocer a Tlaxcala en el mundo, una tarea que era importante y muy difícil para mí; en eventos internacionales los tlaxcaltecas me ayudaron al ser grandes anfitriones”, enfatizó.

El orgullo que Lorena Cuéllar Cisneros siente por Tlaxcala es notorio, principalmente por el talento de hombres y mujeres que han traspasado fronteras, de ahí que resaltó que las empresas decidan llevarse a algunos trabajadores tlaxcaltecas, debido a que no les da miedo enfrentarse a los retos, aprender otros idiomas arreglar maquinarias y, en otros casos, mostrar su talento artesanal.

CONTINUARÁN LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO

A pesar del alto porcentaje de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, las obras de alto impacto y beneficio para la ciudadanía se mantendrán, confió la Gobernadora a este Diario.

Lorena Cuéllar Cisneros adelantó que, en 2025, dará paso a la construcción de un acelerador lineal para brindar atención a pacientes con cáncer, como parte del seguimiento a las acciones de salud.

Destacó que Tlaxcala se ha convertido en referente nacional en atención médica, como es el caso de la clínica de Hemodinamia que brinda servicio a personas de Puebla y Ciudad de México.

Otro proyecto que recibirá atención es la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, que albergará 33 disciplinas y ya cuenta con una alberca olímpica con normas internacionales. A estas tareas se suma la construcción de la nueva Central de Abastos en Huamantla, con la opción de que los productores locales tengan otro espacio en donde vender sus productos.

Añadió que también será concluida la construcción del edificio de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en Chiautempan, y será inaugurado el Banco de Alimentos con el apoyo de la asociación Caritas Puebla.

La Gobernadora reafirma que las obras de alto impacto y beneficio para la ciudadanía se mantendrán. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Lorena Cuéllar Cisneros relató a El Sol de Tlaxcala que las acciones emprendidas y las proyectadas han dado como resultado que el estado se ubique en segundo a nivel nacional en disminuir la pobreza.

Para mantener los indicadores de bienestar de la población, la mandataria adelantó que otro de los proyectos claves será el arranque de la construcción del Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala (CRIAT) de la fundación Teletón, el único en el país que contará con amplio equipamiento con inversión estatal.

Adelantó la construcción de la Ciudad de la Cultura y Emprendimiento, en Atlihuetzia. Entre otras obras que resaltó se encuentran la Ciudad Administrativa; la Ciudad de la Seguridad, que tendrá la nueva Escuela de Policía; las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las nuevas cinco fiscalías especializadas.

La Gobernadora enfatizó que para su gobierno el desarrollo integral es prioridad, por lo que trabaja en el desarrollo de un parque inclusivo, en el que varias empresas han mostrado interés para su edificación. A esto se suma el parque Federico Silva (En Chimalpa, Tlaxcala), espacio que se recuperó después de ser una planta de tratamiento con muchas carencias y mal oliente.

De la mano del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Cuéllar Cisneros adelantó que harán obras de beneficio al medio ambiente, como la recuperación del río Zahuapan que iniciará en Tlaxco, tarea a la que destinarán una inversión promedio de más de mil 500 millones de pesos.

También enumeró el nuevo edificio del Instituto Politécnico Nacional, la ampliación del Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil, la intervención del Centro de Rehabilitación Oftalmológica con equipos altamente modernos, obras que también atraerán importantes beneficios para los tlaxcaltecas, manifestó.

- A la mitad del camino ¿cuál es la obra que usted se dice “qué bueno que la hice”?

“Todas tienen su encanto, pero una que a mí me emocionó mucho en un principio es la Clínica de Hemodiálisis, porque esa requería de mucho servicio y la vamos a ampliar en 2025 para dar más servicios; además, ya abrimos en otros municipios clínicas de hemodiálisis. La otra es la Clínica de Mínima Invasión, porque ahí hemos podido hacer operaciones de cadera, de rodilla y de la vista de manera gratuita”.

La salud sigue siendo un eje primordial para la administración de Lorena Cuéllar, por eso una de las obras que resaltó es la Clínica de Hemodinamia, debido a que en el estado una de las principales causas de muerte eran los infartos.

Enfatizó que “hoy ya tenemos los mejores equipos del país y eso también nos llena de orgullo. Por ejemplo, el ITAES hoy tiene el mejor tomógrafo de Latinoamérica y cuando viene gente y médicos de otros estados se sorprenden”.

Con emoción, la jefa del Ejecutivo manifestó que la habilitación del albergue de familiares de enfermos es un paso muy importante, “porque yo veía sufrir muchas veces a la gente, me tocó llevar a pacientes y quedarme a dormir con los familiares en el mismo cuarto o en la sala de espera que se convierten en dormitorios en la noche …eso era muy triste”.

Durante estos tres años de administración, la gobernadora destacó las más de tres mil acciones de vivienda en las que han invertido, incluyendo tinacos, calentadores solares, ayudas de electrodomésticos, el acceso a luz eléctrica y agua potable.

Además, en este periodo su administración concretó la habilitación de 700 jagüeyes para garantizar el riego de los cultivos y aprovechar el 60 % del agua saneada en las plantas de tratamiento para ocuparse en el agro tlaxcalteca.

EFICIENCIA PRESUPUESTAL

- ¿Qué hace para que el dinero le alcance?

“Fíjate que incrementamos en dos mil millones de pesos los recursos y no hemos subido ningún impuesto, pero hemos estado pendientes de que se acabe la corrupción, de que exista transparencia en la aplicación del recurso público en las obras y se adquieran con esmero a través de licitaciones pero que se hagan lo mejor posible”.

Citó, como ejemplo, la edificación del C5i que a pesar de la alta tecnología con la que cuenta es uno de los más baratos del país, pues en promedio esta obra tendría un costo de mil 600 millones de pesos y su administración destinó 350 millones de pesos.

“Se puede hacer mucho con poco, la verdad es que es poniéndole pasión y cuidando el dinero, yo me siento con cada secretario muchas veces durante todo el año para ir analizando su presupuesto, ver qué nos hace falta por hacer, qué tenemos que cuidar, por eso en educación construimos siete nuevas escuelas, 20 nuevos bachilleratos, en seis años cuando yo concluya mi gobierno prácticamente tendremos cerca de 10 nuevas opciones para los jóvenes que serán gratuitas”, puntualizó.

HABRÁ MÁS EVENTOS INTERNACIONALES

La anfitrionía de Tlaxcala y sus condiciones de seguridad permitirán que vuelva a ser sede de eventos internacionales.

Anunció que uno de ellos será el Tour de Francia de ciclismo, evento de talla internacional que atraerá al turismo, por lo que hoy cuentan con 22 nuevos hoteles en diferentes municipios para hospedar a los visitantes.

Comentó que la coordinación que mantienen con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo les permitirá seguir creciendo, principalmente en turismo. Refirió que la campaña “Tlaxcala, sí existe”, que en su momento fue altamente criticada le permitió posicionar al estado a nivel internacional.

Cuéllar Cisneros reconoció que, el turismo es la segunda forma de ingreso económico del estado, traducido en mejoras para los restaurantes, artesanos, las tienditas y toda la gente que se dedica al comercio.

-¿Por qué nombró Embajadores para Promocionar a Tlaxcala a exgobernadores?

“Yo me he catalogado como una gobernadora que está cercana a todos, no nada más a la gente sino a todas las personas, de todos los colores y soy una persona que escucha, que le abre las puertas a todos y que ha tratado precisamente de involucrar a todos, porque siento que ellos, en su caminar, también tienen mucha experiencia y pueden participar ahora en los 500 años de la fundación de la ciudad”.

SEGURIDAD UNA DE MIS MÁS GRANDES PREOCUPACIONES

La gobernadora sostuvo que la seguridad es una de las preocupaciones más grandes de su administración y lo debe ser de todos los presidentes municipales quiénes, recalcó, son los responsables de asumir estas tareas.

Planteó que para incentivar el turismo y la inversión de empresas es necesario mantener la seguridad, tarea que compete a los ciudadanos, por eso fue clara que hay que empezar desde los hogares a contribuir a la educación de sus hijos, estar atentos a que no consuman drogas o se involucren en actividades ilícitas.

En el tema de seguridad comentó que en estos tres años han invertido seis mil millones de pesos, pues presentaban un rezago en instalaciones, equipamiento, capacitación de elementos, entre otros aspectos, por eso priorizaron la construcción del Centro de Control y Comando para tener la tecnología de vigilancia y ahora han equipado 34 Centros de Control y Comando en los municipios.

Añadió que Tlaxcala es la única entidad con mayor número de arcos lectores, cámaras de identificación facial para eventos masivos, cinco cuarteles de Guardia Nacional y la presencia de la Secretaría de Marina.

El exhorto de la mandataria fue a los presidentes municipales a asumir su responsabilidad, para mantener al estado con menos delitos en el país, mantener la tendencia a la baja de invidencia delictiva a nivel nacional por 25 meses.

¿HUBIERA QUERIDO EVITAR ALGUNA SITUACIÓN?

No, digo a lo mejor tuvimos que enfrentar problemas graves, por ejemplo, el tema de Pensiones Civiles que era una problemática de muchos años, pero acabamos con la corrupción, modificamos el sistema de salud de los trabajadores, tuvimos el recurso y enfrentar esas pensiones que por años no se habían resuelto

Tras el camino recorrido, la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros se muestra segura de las decisiones tomadas y las que emprenderá en breve.

*Con información de Diana Zempoalteca y Moisés Morales