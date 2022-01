Continuarán escuelas las clases presenciales

Por enésima ocasión, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) reafirmó la decisión de mantener las clases presenciales en el modelo híbrido, esto a pesar del alza en contagios por la nueva variante Ómicron, y aunque algunas instituciones de educación superior decidieron mantenerse en la virtualidad.

Al respecto, el titular de la dependencia estatal, Homero Meneses Hernández, explicó que ahora el tema de los contagios ya no es un indicativo de la pandemia, sino de quienes llegan a los hospitales y, en ese rubro, no existen docentes en los nosocomios, pero sí son más de 100 los docentes contagiados, aunque ninguno con enfermedad de consideración.

Eso sí, llamó a los padres de familia a que verifiquen los signos de alerta en sus hijos y, de ser el caso que presenten alguno, eviten enviarlos a la escuela, pues así disminuirán las posibilidades de que algún otro se contagie.

Además, sostuvo que en caso que el consejo Estatal de Salud determine el regreso a la virtualidad los docentes están preparados para trabajar vía remota, pues ya cuentan con la experiencia de casi dos años laborando en esta modalidad.

Y es que durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, afirmó que está comprobado científicamente que las escuelas no son centros de contagio, de ahí que es seguro mantenerlas abiertas.

En su participación, indicó que las cifras demuestran que los contagios no crecieron a raíz de la apertura de los centros educativos, pues el alza que registró la curva epidemiológica de Covid-19 fue en el periodo vacacional, lo que evidencia que las escuelas no tienen in gerencia en el crecimiento de casos.

De igual forma, abordó el tema de la vacunación a los menores de 14 años en adelante, con y sin comorbilidades, lo que disminuye la posibilidad de que algún contagio entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se complique y llegue a un hospital.

Hasta el pasado lunes 10 de enero, según el secretario de Educación había solo un par de estudiantes contagiados, pero no de cuidado y no contagiados en las escuelas.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala determinó iniciar clases presenciales hasta el próximo lunes 31 de enero.

