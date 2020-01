Continuarán protestas de Tlaltelulco: Pluma

El alcalde de Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales, advirtió que continuarán las protestas en tanto el Congreso local no resuelva la problemática de límites territoriales entre Tlaltelulco y Chiautempan.

La mañana de este martes, el munícipe, respaldado por su Cabildo y fiscalías, marchó desde el municipio de La Magdalena y todos se dirigieron a las instalaciones que albergan el Congreso local para, nuevamente, presionar a la LXIII Legislatura local a que resuelva el añejo problema.

En entrevista previa, precisó que los diputados no hacen su trabajo y no avanzan en el tema, a pesar de que la población de La Magdalena le demostró fehacientemente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la correcta división cartográfica.

Aseguró que el Congreso, por su lado, no ha registrado avances importantes en la materia, toda vez que ha dejado “empantanado” el expediente parlamentario 182 que iniciaron en el año de 2017.

A pesar de que en 2019 las administraciones de Chiautempan y Tlaltelulco habían acordado ya no efectuar manifestaciones para procurar la paz social, Pluma Morales sentenció que su pueblo seguirá con las protestas, pues consideró que el Legislativo no ha asumido su trabajo con seriedad.

“Yo como presidente el pueblo me exige, de verdad, hay amenazas, la gente también ya está inquieta pues el Instituto Nacional Electoral quiere credencializar los territorios que son de nuestro pueblo para Chiautempan, así que ya hay desesperación de la gente, la cual mandó a traer a la fiscalía y se congregó mucha población”, aseveró.

ACLARA MUNÍCIPE QUE PROTESTAS SERÁN PACÍFICAS

Eso sí, adelantó que la ciudadanía ha determinado ya no cerrar la Vía Corta para respetar el derecho de tránsito de los automovilistas y hasta de los propios transeúntes, además de que sus movilizaciones serán pacíficas.

La marcha la encabezó el alcalde, la síndico, regidores, delegados y fiscales; salió desde Tlaltelulco, pasó por la Vía Corta a la altura de Chiautempan, por la Unidad Santa Cruz y La Garita, hasta llegar al Palacio Legislativo, donde se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria.

Tenemos que respaldar a la población porque si no al rato van a decir que no queremos hacer algo al respecto y nos van a acusar de complicidad o que hicimos algún acuerdo o convenio, pero no, todo está más que claro

Rubén Pluma Morales / Alcalde de Tlaltelulco

