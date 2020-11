Contra contagios de Covid-19, "Tlaxcala se Cuida"

A partir del próximo lunes, la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa) pondrá en marcha las nuevas brigadas “Tlaxcala se Cuida”, que estarán encaminadas a recorrer la totalidad de establecimientos y plazas comerciales del estado para verificar que cumplan con las medidas mínimas de cuidado de la Covid-19.

Local Anuncia Sesa puesta en marcha de las brigadas “Tlaxcala se Cuida”

Durante la rueda de prensa semanal, donde informó que los casos de contagios de Covid-19 se han estabilizado, el titular de la dependencia, René Lima Morales, explicó que esta nueva modalidad será intersectorial, pues laborarán más de 300 trabajadores de las diferentes dependencias del gobierno estatal.

En este sentido, detalló que los integrantes de estas brigadas buscarán y verificarán que todos los comercios, ahora por la temporada decembrina, cumplan con el uso de gel, los aforos, la sana distancia y que se respeten esas medidas y, para quienes las cumplan, les entregarán un distintivo.

Asimismo, dijo que para quienes no efectúen estos requerimientos les informarán y orientarán sobre cómo hacerlo, pues la finalidad no es aplicar sanciones, pues no funcionaría, por lo que únicamente será como apoyo para que empleen los protocolos y, posteriormente, darles seguimiento aleatorio para cerciorarse de que lo están haciendo. De igual forma, puntualizó que la determinación de implementar estas nuevas brigadas es debido al resultado de un estudio que realizaron para determinar el manejo de la estrategia y de acuerdo al panorama epidemiológico.

“Los porcentajes del estudio que hicimos mostraron que el 35 % de los contagios sucede en el transporte público; 29 en sitios públicos; 17 domicilio; 12 centro de trabajo y el 7 % en otros espacios”, ahondó.

Por otro lado, Lima Morales indicó que sostuvieron reuniones con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para que se unan a la estrategia y se forme, incluso, un quinto grupo de brigadas.

