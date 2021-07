Covid-19 no detuvo en Tlaxcala la prostitución

Los especialistas en el tema así describen la situación de la trata de personas en Tlaxcala ante Covid-19:

Local Tesis sobre trata gana en certamen de UNAM

Imagina que eres mujer y que por la pandemia te quedaste sin tu empleo pues la empresa donde laboras hizo recorte en su nómina y entre las personas a las que despidieron estabas tú.

Local Destaca Fray Julián atención a la trata

Tienes una familia que mantener y, desesperada, buscas por todos los medios un nuevo trabajo; de entre las ofertas eliges una que parece sumamente atractiva: un salario alto al realizar actividades prácticamente fáciles con horarios cómodos, y que es exactamente lo que buscas.

Local Tipifican en Tlaxcala la pederastia: hasta 30 años de cárcel a quien cometa el delito

Entonces, tras pedir información acudes a la entrevista de trabajo, pero al llegar al sitio te das cuenta que no es la anunciada promesa laboral y al poco tiempo te percatas de que fuiste 'enganchada' por una red de trata de personas, quienes a partir de ese momento comercializarán tu cuerpo.

Local Endurecerá Ávalos castigo contra tratantes

Y aunque esa situación podría sonar poco común, no es así, pues una tentadora oferta de trabajo, aprovechando las complicaciones económicas provocadas por Covid-19, es el nuevo método que los padrotes ocupan para reclutar a sus víctimas.

No dejes de leer:Con agua y cigarro, sexoservidoras sobreviven a la pandemia

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., informó que en Tlaxcala la trata de personas es un flagelo que no ha sido combatido y que, por el contrario, se agudiza conforme pasa el tiempo, sobre todo porque los “lenones” se adaptan a los contextos que la ciudadanía vive y operan según la situación de la entidad.

Local Asociaciones civiles piden combatir temas históricos pendientes

Explicó a El Sol de Tlaxcala que los padrotes modificaron la forma de enganche y han documentado que ahora usan la oferta de trabajos para atraer a sus víctimas, principalmente mujeres, a quienes explotarán sexualmente.

Indicó que casi el 50 % de los casos de trata reportados a nivel nacional, a través de la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, señalan que las personas fueron captadas con una oferta de trabajo; mientras que el enamoramiento, que solía ser la táctica común en antaño, es ahora la segunda estrategia usada, pues solo en alrededor del 30 % de los casos usaron la manipulación sentimental.

Pero no solo eso, pues una de las principales defensoras del respeto a los derechos humanos en Tlaxcala reprobó que, debido a las restricciones sanitarias a causa de Covid-19 que ordenó el cierre de bares y centros nocturnos, los tratantes habilitaron casas particulares para ofrecer los servicios sexuales, eso luego de verse obligados a retirar de la vía pública, principalmente de la Vía Corta Chiautempan-Puebla, a las mujeres explotadas.

No dejes de leer: Pese a Coronavirus, salen a prostituirse

Además, lamentó que usaron nuevas formas, más degradantes, para comercializar los cuerpos de las mujeres, como fue el ofrecer esos servicios a domicilio. Y como ejemplo está un "table dance" en Apetatitlán, en donde los dueños, a través de redes sociales, brindaron bailes privados hasta las casas de los clientes y una serie de paquetes.

Casi el 50 % de los casos de trata a nivel nacional señalan que las personas fueron captadas con una oferta de trabajo / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

PERSISTE LA INACCIÓN

Este 30 de julio es conmemorado el Día Mundial Contra la Trata de Personas, pero para la activista no hay nada positivo que destacar, ni mucho algún mérito o logro que celebrar, pues ese fenómeno se agudizó en una emergencia sanitaria que logró bajar la incidencia de otros delitos pero no la trata.

Local Presenta Fray Julián Garcés la Agenda Ciudadana sobre trata de personas y devastación del Zahuapan

Durante la charla, la directora del Centro Fray Julián Garcés informó que han constatado que existe negligencia gubernamental, omisión y hasta una colusión para que este delito persista en la entidad; aunque tampoco negó que es un negocio vigente gracias a los consumidores, y es que son aquellas personas que contratan los servicios de las mujeres las que sostienes esas redes.

Recordó que en 2007 en Tlaxcala fue tipificado ese delito y que en 2009 distintas asociaciones civiles lograron la expedición de la Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Mismos de Tlaxcala.

Añadió que en 2011 consolidaron la Estrategia Estatal con Política Pública cuyo plan fue adecuado en 2017, cuando fueron convocadas para elaborar una propuesta de Plan Estatal Contra la Trata que fue presentada en diciembre de 2017 a la Secretaría de Gobierno y en 2018 ante el Consejo Estatal Contra la Trata, pero que tardaron un año en aprobarlo (2019), pero con modificaciones.

Te puede interesar: Sexoservicio en Holanda no incluirá besos

Indicó que con las alteraciones hechas por la administración que todavía encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez fue eliminada la obligación del Estado de crear un refugio especializado para mujeres víctimas de trata, por lo que actualmente -en algunos casos- la autoridad las canaliza a albergues federales, pero que en otros no se sabe qué tipo de atención recibieron.

Local Exigen refugios para víctimas

Y creemos que la atención no debe ser únicamente para las víctimas, sino también para las familias, pero no ha sido así y Marco Mena pasará a la historia por no atender la problemática y seguir en la simulación, lamentó.

Incluso, Méndez Serrano acusó una posible complicidad de las autoridades, eso al rememorar la detención de policías en servicio ligados a las redes de trata, el caso de un policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inmiscuido en una red de trata donde explotaba su pareja, o el del ministerial que enganchó a su víctima cuando ella llegó a hacer un servicio a esa dependencia.

Más información: La sociedad estigmatiza a transexuales: Eréndira Jiménez

Para víctimas debe ser dinero decomisado a proxenetas | Para la aplicación de políticas públicas que prevengan el delito...https://t.co/UIkOScR7yu#TratadePersonas — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 11, 2021

Continúa leyendo:

Local Para víctimas debe ser dinero decomisado a proxenetas

Local Relacionan violencia con consumo de sexoservicio