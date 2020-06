Covid-19 no es juego de lotería, sostiene Gobernador

El nuevo coronavirus, que ha provocado la mayor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años en México, no debe verse como un juego de lotería o de azar en el que la gente puede o no resultar infectada, sino como un grave problema de salud pública.

Por ello, los ciudadanos tlaxcaltecas, y todos los que en general habitan México, deben adaptar a su vida cotidiana medidas que, si bien son sencillas, tienen un gran impacto al reducir el riesgo de contagio, sostuvo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

El gobernador Marco Antonio Mena concedi una entrevista virtual al director de El Sol de Tlaxcala, Máximo Hernández Cervantes /Moisés MORALES

Hasta hoy hay personas que aún no están convencidas de que vivimos un riesgo verdadero, y quiero decirles que por el bien de ellos, de su familia y su entorno tiene un bajo costo tomar las medidas de prevención y el beneficio es enorme… que no jueguen a la lotería en contra de Covid-19, expresó.

Y abundó: existen personas contagiadas a quienes el virus no les genera ninguna molestia por ser asintomáticos y desarrollan anticuerpos, pero ese mismo virus puede enviar a terapia intensiva a algún integrante de su familia o matar a alguien más.

En entrevista con Máximo Hernández Cervantes, director de El Sol de Tlaxcala, el mandatario calificó a la pandemia como un enorme reto en el que si la población logra mayor conciencia social, la entidad será referencia en el país sobre cómo salir adelante de esta crisis en materia de salud y economía.

El lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, evitar tocarse la cara o los ojos después de tener contacto con objetos en los que pudiera estar activo el virus, hablar a metro y medio de distancia y, sobre todo, quedarse en casa, son medidas que, “por anormales que parezcan”, deberán ser aplicadas para romper la cadena de contagio.

SIN VACUNA SEGUIRÁ COVID-19 EN LOS PRÓXIMOS MESES

El mandatario tlaxcalteca fue claro al referir que en tanto no exista una vacuna o medicina para hacerle frente al virus, la pandemia seguirá para los siguientes meses o mínimo al próximo año.

-¿Dónde está Tlaxcala en el desarrollo de la pandemia en estos momentos?

-“En este momento los contagios están creciendo en Tlaxcala, de hecho, eso nos obliga a seguir en luz roja en el semáforo de Covid-19”.

Aseguró que al concluir la Jornada de Sana Distancia, muchas personas se confundieron y creyeron que el problema de Covid-19 había terminado, que ya no había riesgos.

A eso se suma que del 10 al 15 de mayo la ciudadanía relajó los cuidados y eso aumentó de forma acelerada los contagios y decesos, sobre todo de personas con padecimientos crónicos como la diabetes, hipertensión, obesidad y con insuficiencia renal.

No obstante, eso no significa que el sistema de salud en Tlaxcala esté colapsado, pues la disposición hospitalaria actual es de 32.5 % y el número de fallecimientos se ha visto reducido.

A ese elemento positivo se agrega que los tratamientos en hospitales de la Sesa, IMSS e ISSSTE, ha generado que personas intubadas se recuperen y Tlaxcala sea de los cinco estados en personas recuperadas a nivel país.

Los fallecimientos ocurridos al momento son muy lamentables, pero debemos observar que nuestro sector salud ha tenido días de un solo fallecido y un día con cero fallecidos, cuando en el país ha habido datos de más de mil fallecidos al día.

En concreto –insistió el Gobernador- al crecer el número de contagios, será necesario adoptar a la vida cotidiana medidas preventivas para evitar que las cifras aumenten, a lo que se agrega un sistema de salud apto para atender a quienes den positivo a las pruebas.

A pregunta expresa, el Gobernador comentó el caso del médico Hugo Portilla Flores, considerado una eminencia en el tema de trasplantes en Tlaxcala, quien después de estar muy grave en un hospital de la Sesa, el pasado domingo fue dado de alta y se recupera en su domicilio.

INSISTIRÁN

De acuerdo con Ejecutivo, hay un comportamiento laxo en general y “desde el gobierno vamos a insistir en que tengamos cuidado de no contagiarnos, con medidas que parecen sencillas, pero son muy importante y las debemos adoptar en nuestra vida diaria”.

El gobierno está haciendo lo que le corresponde, esforzándonos y siendo responsables, pero necesitamos que nuestros paisanos se cuiden

2 hospitales atienden a pacientes con Covid-19 Nativitas y San Pablo del Monte

Aplica Tlaxcala balance entre salud y economía

Al reconocer que la pandemia generó efectos colaterales y condiciones adversas para Tlaxcala y el país en materia económica, el titular del Ejecutivo estatal refirió que su administración aplica un balance entre salud y economía.

Evidentemente –dijo- la prioridad es cuidar la salud de los tlaxcaltecas y lograr cada vez menos casos de fallecidos, pero por otro lado cuidar que la economía no sufra un daño de grado tal que con el paso de los meses sea imposible una recuperación de empleos.

Necesitamos cuidar la planta productiva para conservar el mayor número posible de empleos, esto es complicado porque pasaron 100 años para volver a tener un problema de este tamaño en el mundo y, por otro lado, en México vivimos una de las crisis más profundas también en los últimos 100 años, explicó.

Eso trae como consecuencia que aunque en 2019 Tlaxcala fue primer lugar nacional en crecimiento económico con una tasa de 6.5 % y los mejores números de los últimos 15 años en generación de empleo al mes de marzo de 2020, para abril y mayo pasados la situación cambió.

Eso significa que la economía de México se está haciendo más chica, los estados tendremos menos dinero y, al mismo tiempo que tenemos pandemia, padecemos la crisis económica más fuerte de los últimos 100 años.

Recordó que como alternativa su gobierno ha otorgado créditos a condiciones blandas a través de Nafin, por un monto de 200 millones de pesos para empresas grandes y créditos de hasta 50 mil pesos a empresas pequeñas, incluso aquellas que no están registradas ante el IMSS, con tasa de 6 % y a pagos de 12 o 18 mess, para sostener sus actividades.

200 mdp en créditos otorgó el gobierno a empresas condicionales blandas a través de Nafin.

50 mil pesos otorgó a empresas pequeñas registradas ante el IMSS

El titular del Ejecutivo Estatal mencionó que la prioridad es cuidar la salud de los tlaxcaltecas y lograr cada vez menos casos de fallecidos.

La evidente polarización no abona en nada: Mena

Para Marco Mena es evidente la polarización política que se vive a nivel nacional y local, por lo que manifestó la urgencia de frenar esas actitudes.

De hecho, de ahí nació la intención de reunirse en días pasados con los representantes de las diferentes fuerzas políticas estatales, de quienes “obtuve una muy buena disposición”.

El gobernador comentó que mantiene comunicación con todos los sectores /Moisés Morales

Aunado a ello, recordó que en semanas pasadas ha tenido mesas de trabajo con líderes sindicales, empresariales, con los 60 alcaldes y con el obispo Julio César Salcedo Aquino.

En el caso específico de los líderes partidistas, Mena Rodríguez detalló tres temas de ese cónclave: salud, economía y el calendario político-electoral que contempla la renovación del Gobernador, diputados locales, presidentes municipales y de comunidad.

Les expuse que el país vive una polarización muy importante, que hay segmentos de la población que no solo piensan distinto en la pluralidad de ideas, sino que están contrapunteados y no es bueno fomentar esos enfrentamientos… a todos nos conviene que una vez que inicie la lucha electoral, no solamente sea legal, lo cual es obligado, sino un ánimo de no echarle gasolina al fuego para no expandir esos líos que ya existen a la arena electoral.

El gobernador ha tenido mesas de trabajo con líderes sindicales, empresariales, con los 60 alcaldes y con el obispo Julio César Salcedo Aquino.

Heroico actuar del personal médico

Marco Mena, titular del Ejecutivo estatal, expresa emocionado: “No exagero en la palabra y me queda claridad del peso de cada letra del concepto de heroico, nuestro personal médico se ha comportado de modo heroico y lo he reconocido en público y en privado”.

De cada 10 personas que requieren hospitalización, en este de recuperación”.

¿Hasta hoy no hay necesidad de incrementar hospitales para Covid en Tlaxcala?

“Al momento son suficientes, pero estamos listos para reconvertir otro hospital. En este momento tenemos camas suficientes, hay disponibilidad de ventiladores, pero eso es una previsión y lo que necesitamos es que la población nos ayude teniendo cuidado de sí misma para tener un grado de contagio menor e ir deteniendo la curva”.

-¿La sociedad tlaxcalteca debe saber que sus autoridades están haciendo la tarea?

-“Estamos haciendo la tarea en el gobierno estatal y yo mismo con el honor de ser Gobernador… trabajamos y nos esforzamos en ser responsables al enfrentar la pandemia y al respaldar la economía para bien del estado, pero también requerimos de nuestros paisanos, de los tlaxcaltecas en general que sean responsables y se cuiden”, concluyó.

A todos nos conviene que una vez que inicie la lucha electoral, no solamente sea legal, lo cual es obligado, sino un mínimo de no echarle gasolina al fuego para no expandir esos los que ya existen a la arena electoral

Marco Mena / Gobernador

Con información de Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

