Covid encareció los servicios funerarios

La emergencia sanitaria representó la debacle de miles de familias tlaxcaltecas, pero para algunos giros comerciales como el de los servicios funerarios, fue un momento de oportunidad que dejó excelentes dividendos económicos y permitió el nacimiento de nuevos empresarios.

Local Inminente regreso a las aulas: Lorena Cuéllar

El 2020 será recordado como el año más mortífero del mundo, sin embargo, en este momento, casi la totalidad de los estados del país se encuentran en semáforo epidemiológico verde, lo cual ofrece un panorama alentador.

En este momento morir ya no cuesta tan caro como cuando alguien murió en tiempos de pandemia mundial / Archivo | El Sol de Tlaxcala

Es innegable que la enfermedad repartió crisis económica para los enfermos y sus familiares, pero la economía es un asunto menor en comparación de aquellos que no pudieron “librarla” y tuvieron que abrazar la muerte. Los familiares aceptar la pérdida.

No dejes de leer: ➡️ Hacen mapeo de las rutas del descortezador, en la Malinche

En el ápice, la enfermedad fue tan desconocida que a muchos no les importó o no tomaron en serio y otros prefirieron tomar medidas extremas con compras de pánico, desde el papel higiénico hasta el alcohol en gel.

Local Reciben infantes de centros de asistencia del Sedif vacuna contra Covid

De hecho, la piratería y la fayuca se hicieron presentes ante la crisis mundial, pues las personas lucraron con las caretas, las famosas tarjetas de dióxido de cloro y hasta se pusieron “de moda” los cubrebocas con distintos diseños. Las presentaciones de las mascarillas KN95 fueron por demás imitadas, en la esquina valían 10 y 15 pesos, el alcohol en liquido alcanzó precios exorbitantes, los líquidos desinfectantes también.

Entérate: ➡️ Inicia Festival "La muerte tiene permiso", en la UATx

Mas tarde, cuando la gente empezó a caer uno por uno y en un cerrar de ojos ya eran miles de tlaxcaltecas lo que no les alcanzó sus pulmones para respirar, llegó la demanda de tanques de oxígeno.

Las dos principales marcas reinaron, Grupo Infra y Oxizona Medica. Los empresarios de aquellas firmas dieron cuenta de las primeras y más importantes ganancias económicas que dejaba la emergencia sanitaria. La demanda era tal que familiares pernoctaron en los sitios para al día siguiente ser los primeros en recibir el tanque.

Lee también: ➡️ Inauguró Lorena Cuéllar cursos de capacitación para familias de migrantes

Todos los días, las noticias enumeraron los contagios confirmados, los sospechosos y las muertes, es ahí donde los dueños de funerarias no se dieron abasto, pues algunas familias demandaron desde uno y hasta cuatro féretros, incluido su servicio.

En ese momento los costos por cremación e inhumación alcanzaron su máximo histórico en precios; el primero de ellos fue de 20 mil pesos y el segundo de 12 mil, todo dependiendo del modelo y material del féretro o los servicios demandados por los familiares.

Local Omiten bares pedir certificado de vacuna

Al igual que en otros servicios, las funerarias vieron su apogeo y nacieron nuevas, las cuales hicieron “competencia” a aquellas acreditadas a lo largo de los años, incluso, entró a la oferta y la demanda de ataúdes, la industria del papel y cartón, las cual vendió estuches en mil pesos.

No te pierdas: ➡️ Profeco atenderá quejas de consumidores durante el Buen Fin

A la fecha, cuando el virus se encuentra casi controlado, los precios se han regularizado y morirse ya no es tan caro como cuando lo fue en tiempos de pandemia que encareció todo, incluidas la velas y las flores.

En un sondeo efectuado entre algunas funerarias, observamos que los precios son similares y los servicios ofrecidos son exactamente los mismos.

Por ejemplo, el propietario de la “Funeraria Sandoval”, Edgar Reyes Moreno, aseveró que el costo de la cremación es de nueve mil pesos, y un ritual de sepelio varía desde los tres mil 800 pesos hasta los 15 mil.

Continúa leyendo: ➡️ Vigilará PC en puente de Todos Santos

Aseguró que tiene 17 años en el mercado y durante la pandemia fue testigo del nacimiento de nuevas funerarias, que a la fecha han cerrado o están traspasando, pues ya no tienen las ganancias que habían registrado en un principio. Sostuvo que en tiempo de alta demanda la creación de esos nuevos negocios no le afectó en lo mínimo, pues su funeraria gozó de varios servicios y hubo momento en que ya no se dieron abasto y tuvieron que rechazar algunos.

Local Vacunado, 41 % del sector con comorbilidades

Agregó que sus costos registraron un ligero incremento de mil o dos mil pesos si se trataba de un fallecido a causa del nuevo Coronavirus, pues tuvo que invertir en overoles, gogles, guantes, cubrebocas, desinfectantes y plástico para emplayar.

Por su lado, Ricardo Rubio Sánchez, jefe administrativo de “Servicios Funerarios Del Valle” señaló que la empresa cuenta con salas de velación con aire acondicionado, variedad de ataúdes y urnas, gestoría de trámites legales, traslados, servicio de carroza y cortejo fúnebre, capillas portátiles de velación, preparación del cuerpo y cremación.

No dejes de leer: ➡️ Mantienen familias tlaxcaltecas tradición de ofrenda

Comentó que el precio de la inhumación varía dependiendo el modelo de la caja, pero los hay desde cuatro mil hasta 20 mil pesos, mientras que la cremación tiene un costo de 10 mil pesos, sin importar si es muerte natural o por Covid-19.

Local El 3 de noviembre, regresarán a aulas alumnos de la UATx

En tanto que funeraria “La Piedad” maneja los costos de seis mil 500 la inhumación y 10 mil 500 la cremación, lo cual incluye el traslado del difunto al panteón el equipo de cuatro candeleros, base para el féretro, cristo, cortina, arreglo estético del cuerpo y cortejo.

Más información: ➡️ José N. salvó la vida por una llamada al 911

En este momento morir ya no cuesta tan caro como cuando alguien murió en tiempos de pandemia mundial, es el fenómeno de la oferta y la demanda.

2020 Será recordado como el año más mortífero del mundo, sin embargo, en este momento, casi la totalidad de los estados del país se encuentran en semáforo epidemiológico verde

Te puede interesar: ➡️ Inminente regreso a las aulas: Lorena Cuéllar

[Podcast] Cofre de leyendas | El Nahual de Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/xmO5AxDSj4#Nahual #LEyendas #CofredeLeyendas pic.twitter.com/wG9n3wEF2T — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 21, 2020

Continúa leyendo:

Local Será en noviembre vacuna vs. influenza, en Tlaxcala

Local ¡No te quedes sin vacuna! En Tlaxcala, inmunizarán vs. Covid a rezagados