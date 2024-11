Crean Comité de Atención a Personas con discapacidad; está integrado por dependencias e instituciones estatales

Tlaxcala puso en marcha el Comité de Atención a Personas con Discapacidad, cuya finalidad será enfocarse en la planeación, evaluación y creación de políticas públicas para garantizar los derechos y bienestar de ese sector de la población.

Las instituciones que componen el comité son: el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Secretaría de Salud, Secretaría del Bienestar, Infraestructura, Desarrollo Económico, Trabajo y Competitividad, Movilidad y Transporte, Educación Pública del Estado (Sepe), Cultura, Turismo.

Así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, IMSS-Bienestar, Coordinación Estatal de Protección Civil, Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud, Cruz Roja delegación Tlaxcala, Instituto del Deporte de Tlaxcala, Beneficencia Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos, la diputada local Gabriela Hernández Islas, además de dos universidades privadas.

La presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, puntualizó que la administración estatal genera acciones para un estado inclusivo con la instalación del presente Comité, pues más de 53 mil personas enfrentan una discapacidad en su vida diaria.

Desde el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Espinosa de los Monteros resaltó que el objetivo del Comité de Atención a Personas con Discapacidad es favorecer el pleno desarrollo e integración social de este grupo con una perspectiva multidisciplinaria, con voces de todos los sectores involucrados, con el diseño de estrategias que respondan a las necesidades reales.

Sentir el nivel de compromiso que existe en esta mesa con su presencia y respaldo me habla mucho de todo lo que vamos a lograr desde la iniciativa de cada uno de ustedes, alto nivel de compromiso y responsabilidad. No me queda duda que sabremos generar acciones a favor de este grupo de la población, anotó.

En el uso de la voz, la diputada local Gabriela Hernández felicitó la iniciativa del SEDIF por centrarse en políticas públicas que ayuden a personas con discapacidad.

Por su parte, el titular de la Sepe, Homero Meneses Hernández, reconoció que hacen falta maestros de educación especial para atender a los alumnos en las escuelas, Centros de Atención Múltiple y Unidades de Rehabilitación.

Anotó que la Sepe atiende 535 escuelas con maestros de Educación Especial, pero falta por cubrir una cantidad similar.

