Crean en Tlaxcala Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado, adscrito al Poder Judicial; hoy entra en funciones

A partir de hoy lunes 2 de septiembre entra en funciones el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado adscrito al Poder Judicial de Tlaxcala, con competencia en todo el estado y orientado a el fortalecimiento del sistema Penal Acusatorio y Oral, acción avalada por los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), aprobada por unanimidad de votos.

La magistrada presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses, informó que este nuevo Tribunal que, contará con su respectivo asistente de audiencia y asistente de causa, garantizará un acceso efectivo a la justicia de manera pronta, pues conocerá de todos los asuntos que sean declarados nulos en ambos Distritos Judiciales.

No obstante, especificó que no podrán ser incluidos aquellos asuntos abordados con anterioridad a esta fecha, que hayan sido declarado nulos y turnados a los distintos Tribunales de Enjuiciamiento conformados por Juzgadores de Control, aún y cuando no hubiere iniciado la audiencia de debate de juicio oral.

De esta manera, de los autos de apertura a juicio oral que dicten las y los Jueces de Control y que se reciban de manera ordinaria tanto en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer como en el de Sánchez Piedras, los cuales serán asignados por la Administración del Juzgado, por riguroso turno, uno al Tribunal de Enjuiciamiento ya establecido y otro al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado con competencia en todo el Estado.

Los juzgadores se regirán bajo los principios establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con especial atención y aplicación de los principios de inmediación, continuidad y concentración, programando las audiencias necesarias de manera continua, sucesiva y secuencial, en un mismo día o en días consecutivos hasta su pronta conclusión, en los términos y plazos establecidos en el citado código, salvo los casos de excepción previstos en la misma ley.

El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado con competencia en todo el Estado, tendrá su sede en Ciudad Judicial con acceso a las Salas de Oralidad que se encuentran en ese edificio, para lo cual, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del TSJE deberá administrar una agenda digital de audiencias en las materias mercantil, laboral y penal.