Creará Anabell Ávalos programa para personas con discapacidad

Durante un recorrido en el municipio de Teolocholco, la abanderada por la gubernatura de Tlaxcala de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, se comprometió públicamente en crear un programa integral para la atención de personas con discapacidad, para dar atención oportuna a las personas que lo necesiten.

Al realizar toque de puertas y reuniones en dicha localidad, Ávalos Zempoalteca escuchó atentamente las inquietudes de los habitantes, a quienes les agradeció la confianza depositada en los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, a los que representa a través de la coalición.

Ante vecinos de la demarcación, Anabell Ávalos también ofreció generar propuestas de trabajo conjunto que favorezcan al campo, y un plan sanitario que contribuya a eliminar la plaga de gusano descortezador, además de atención prioritaria en materia de salud, seguridad y obra pública.

La candidata de “Unidos por Tlaxcala”, aseguró que su gobierno será de puertas abiertas, cercano a la gente y de resultados, después de recibir el apoyo de habitantes de San Luis Teolocholco, quienes externaron su apoyo de cara a las elecciones del 6 de junio.

Enfatizó que “sus muestras de cariño me emocionan y me alienta a seguir adelante, continuaremos trabajando juntos y en equipo, no tengo duda de que vamos a ganar”.

En su recorrido por el municipio de Teolocholco, la acompañó el dirigente del PRD, Julio César Pérez González; así como el candidato a diputado federal por el distrito 02, Salvador Méndez Acametitla.

Arranca contienda por la gubernatura de Tlaxcala



El apunte

Atención a grupos vulnerables, salud, seguridad, rescate del medioambiente, principales propuestas que presentó Anabell Ávalos Zempoalteca en el municipio de Teolocholco.

