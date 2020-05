Cubreboca, eficaz sabiéndolo utilizar

Expertos de la salud de la Secretaría de Salud (Sesa), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), coincidieron en que el cubreboca sí es eficiente siempre y cuando se utilice de manera correcta y, además, se sigan las recomendaciones realizadas por las autoridades de mantener la sana distancia, lavado de manos y mantener el aislamiento.

Entrevistados por separado, Yuriria Meza Castillo, líder estatal de enfermedades respiratorias de la Sesa; Gabriel Romero, médico epidemiólogo supervisor de la jefatura del Servicio de Prestaciones Médicas de la Delegación Tlaxcala del IMSS; y Rubén Hernández Ponce, responsable del área de medicina preventiva del Hospital General del ISSSTE Tlaxcala, recomendaron a la población utilizarlos de acuerdo a sus necesidades.

En su momento, el epidemiólogo del Imss sostuvo que debido a que la enfermedad de Coronavirus Covid-19 se transmite a través de secreciones o aerosoles que se generan en la nariz o la garganta al toser o estornudar, ahí radica la importancia de prevenir la diseminación, lo cual será posible con este artículo, aunque también es auxiliar en la prevención de enfermedades durante cualquier temporada del año.

CUBREBOCA DE TELA ¿SIRVE?

Por otro lado, los especialistas de la salud recomendaron evitar el uso de estos artículos pues no cumplen con la calidad necesaria, esto ya que las partículas del Covid-19 son mayores a cinco micras y las fibras de la tela se encuentran muy separadas, por lo que sería fácil que estos microorganismos la traspasaran y la persona pudiera infectarse, aunque si el artículo cuenta con filtros especiales sí podría utilizarse.

“La Organización Mundial de la Salud alertó a la población para que no recurra a usar cubrebocas de tela y da las razones para ello, donde señala que la tela no es un buen material para proteger al organismo del Covid-19”, expresaron.

Expertos de las instituciones de salud coincidieron en que el uso de cubre bocas es eficiente siempre y cuando se utilice de manera correcta

LOS RECOMENDADOS

Debido a que existe una gran variedad de estos artículos, los médicos aseguraron que para obtener una protección óptima, es necesario utilizar los convencionales, pero de dos o tres capas, así como conchas que se pueden utilizar como convencionales, aunque existen los llamados N95 y Kn95 elaborados de polipropileno, aunque estos son recomendados para uso del personal médico.

Asimismo, dijeron, existen cubrebocas quirúrgicos simples, que utilizan pacientes con enfermedades respiratorias, con tos o estornudos, que están elaborados con dos capas externas de tela no tejida, un filtro intermedio de polipropileno, así como los planos o plisados y con ajuste nasal moldeable, estos, afirmaron, son resistentes a fluidos, antiestáticos e hipoalergénicos.

CÓMO COLOCARLO, RETIRARLO Y DESECHARLO

Indicaron que para lograr una mayor efectividad –en el caso de las mujeres- no deben usar maquillaje para que pueda sellar, además de que deberá manejarse con las manos limpias y evitar tocar la parte interior para no contaminarlo, además de que no deberá utilizarse como pulsera, collar, para amarrar el cabello o de otra manera, ya que se trata de protegerse, por lo que siempre debe cubrir la nariz y boca.

Asimismo, explicaron que una vez que haya sido utilizado y esté listo para desecharse, se debe retirar con cautela apoyándose de las ligas que lo sujetan, evitando el contacto con la parte externa, ya que es ahí donde se concentran los microorganismos y estos pueden adherirse a las manos si se toca.

Posteriormente, añadieron, debe doblarse en cuatro partes y amarrarse con la misma liga, aunque de ser posible rasgarse con una tijera para evitar que alguien pueda encontrarlo, hacer mal uso al reutilizarlo y, finalmente, desecharlo a la basura convencional, aunque en caso de que la persona esté enferma, deberán colocarlo en un bolsa de plástico y arrojarlo; al finalizar se deben lavar las manos o utilizar el alcohol gel para desinfectarse.

En farmacias, depósitos dentales o donde venden equipo de protección personal, desde el sencillo hasta el de hasta cuatro capas, aunque por el momento se encuentran escasos debido a la pandemia del Coronavirus Covid-19.

EFECTIVIDAD

En este sentido, Yuriria Meza Castillo, líder estatal de enfermedades respiratorias de la Sesa, aseveró que es recomendable cambiarlos cada tres a cuatro horas, aunque hay que evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas. Por otro lado, los demás expertos mencionaron que los más simples pueden durar algunos minutos, aunque si se utilizan en lugares abiertos y sin exposición a personas con enfermedades respiratorias el tiempo se alarga.

2 Capas tienen los cubreboca convencionales.

4 Capas posee el cubreboca que más protege.

DURACIÓN

Según EL material del que están hechos, los cubrebocas de una capa pueden durar de cinco a diez minutos, pues los de tres a cuatro soportan hasta seis horas.

