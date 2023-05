Cuidado con los residuos electrónicos, contaminan el medioambiente

Al considerar que también contaminan el medioambiente, en Tlaxcala autoridades estatales y colectivos promueven el acopio correcto de los residuos electrónicos. Así, las personas interesadas en participar deben empezar por juntarlos en sus hogares, después llevarlos a las instituciones que ayudan con el manejo correcto de su reciclaje.

Los desechos electrónicos son desde pilas, enchufes, cables eléctricos, una batería, así como tostadoras, cepillos de dientes eléctricos, teléfonos celulares, televisiones que cumplieron su ciclo de vida y contienen sustancias peligrosas, por lo que requieren un tratamiento especial.

La chatarra electrónica son todos aquellos productos eléctricos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, al momento de terminar su vida útil, son considerados como residuos de manejo especial, ya que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos.

En el país, cada mexicano produjo 9.23 kilogramos de residuos electrónicos entre el año 2015 y el 2021; en total desecharon en promedio un millón 103 mil 570 toneladas de residuos electrónicos, según los datos del apéndice estadístico del Inventario de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en México.

El 66 % de los desechos fueron pantallas LCD y televisores; así como computadoras de escritorio y portátiles, en menor medida grabadoras, reproductores de sonido y teléfonos celulares. Por el tipo de material por el que están compuestos son considerados como residuos de manejo especial de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la NOM161-SEMARNAT-2011.

En Tlaxcala la Secretaría del Medio Ambiente tiene una campaña permanente para el acopio de residuos peligrosos como lo son las pilas alcalinas y los aparatos electrónicos. Las baterías son consideras como un residuo peligroso, debido a que contienen metales pesados en cantidades iguales o mayores a las establecidas en la NOM-052-SEMARNAT-2005, por su alta toxicidad, pueden provocar daños al medioambiente y a la salud, si estos no son dispuestos de manera correcta.

La dependencia estatal recomendó a las familias que procuren en la medida de lo posible: adquirir pilas recargables, de preferencia con tecnología que no se convierta en un residuo peligroso; retirar las pilas de los aparatos eléctricos y electrónicos, cuando éstos no se estén utilizando, con el fin de evitar que se descarguen de manera innecesaria o que presenten escurrimientos.

También reducir el uso de aparatos que utilicen baterías, no depositarlas en los sitios de disposición final, lotes, baldíos o cuerpos de agua; no quemarlas ni desarmarlas; no mezclar los residuos de pilas con otros tipos de residuos.

De la misma forma, pidió a los tlaxcaltecas hacer un consumo responsable de los aparatos electrónicos, es decir, no comprar más de los que se necesitan; dar una segunda vida: regalarlo, arreglarlo o reciclarlo; no tirarla o mezclarla con la basura común, ya que cuentan con sustancias dañinas como gases, aceites, químicos, minerales, plomo y metales; que ponen el riesgo a la salud y contaminan el medioambiente.

LOS CENTROS DE ACOPIO

La Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala informó que los centros de acopio activos, donde los interesados pueden llevar sus residuos son; el Jardín Botánico de Tizatlán, ubicado en antiguo camino real a Ixtulco s/n, Jardín Botánico Tizatlán, Tlaxcala. Así como en las instalaciones de la dependencia estatal, específicamente en las oficinas de la dirección de Desarrollo Sostenible.

COLECTIVO ACOPIA RESIDUOS

En su misión por proteger el medioambiente de la entidad, el Colectivo Toktli Educación Ambiental, que dirige Hilda Margarita Castro Cuamatzi, dispone de una campaña permanente de acopio de residuos eléctricos. Por medio de su red social de Facebook brindas las asesorías de Ecocanjea y talleres de capacitación.

El colectivo también recolecta residuos como colillas de cigarros, botellas de vidrio, de plástico, aceite de cocina usado, envases de Tetrapak y unicel.

LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS ELECTRÓNICOS

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas manifiesta que cada año un promedio de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos, también llamados desechos electrónicos se acumulan en el mundo, solo reciclan correctamente el 20 %. De ahí que, está el riesgo de que los residuos se duplicarán si no se toman las medidas adecuadas por parte de los gobiernos.

Inclusive, la Organización Internacional del Trabajo emitió una alerta y pidió acción urgente para una mejor gestión del ‘flujo tóxico’, ayudando a crear un futuro mejor para todos.

La Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala refirió que estos aparatos son basura extremadamente contaminante, dañina para la salud, además es una basura que permanece en el entorno durante tiempos larguísimos, influyendo en que sea tan perjudicial.

Anotó que estos residuos liberan metales pesados y elementos altamente contaminantes en el medioambiente, tales como el mercurio, el plomo, el cromo, aluminio o el cadmio, que en contacto con los organismos vivos conllevan enfermedades muy graves, incluso, la muerte.

Abundó que el plomo puede contaminar el suelo, el agua y los alimentos, lo que repercute tanto en el medioambiente como en la salud humana.

Agregó que la generación de residuos eléctricos y electrónicos en México se ha acrecentado de forma exponencial en los últimos años debido a diversos factores; por ejemplo, los cortos ciclos de innovación, la poca cultura de reparación y reutilización, el bajo nivel de recolección y reciclaje, así como, la falta de responsabilidades claras para los fabricantes, distribuidores y autoridades.

9.23 kilogramos de residuos electrónicos entre el año 2015 y el 2021, produjo cada mexicano

66 % de los desechos fueron pantallas LCD y televisores