Cumplan su compromiso de atender las necesidades del pueblo, demanda Lorena Cuéllar a los 60 presidentes municipales

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros demandó a los 60 presidentes municipales cumplir con el compromiso de atender las necesidades más apremiantes de sus demarcaciones.

Lo anterior, durante la puesta en marcha del taller “Herramientas Coneval para la Planeación Municipal”, en las instalaciones del Teatro Xicohténcatl, al que acudieron escasamente cinco de un total de 60 autoridades municipales, pues la mayoría envió representantes a la actividad oficial.

Ante ese comportamiento, la mandataria estatal enfatizó que: “Es tiempo de responder con acciones y hechos al pueblo que les dio la oportunidad de servirles, por eso, me da gusto que hoy se encuentren aquí quienes amamos este estado y quienes tenemos el compromiso de sacar adelante estos programas”.

Con la presencia del secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz, Cuéllar Cisneros señaló que tener las cifras exactas respecto a los niveles de pobreza ha permitido a su administración planificar todas las acciones de su gobierno.

Por ello, enfatizó que ser presidente no es cualquier cosa, ser presidente es amar al lugar donde nacimos, tener compromiso total y entregar las 24 horas si es posible... necesitamos el trabajo en campo de los presidentes, ir a visitar a todos los lugares donde hay más dolor, más pobreza, que nos hagan llegar esos resultados

Como ejemplo citó que uno de los objetivos que tenía su administración este año es que cada vivienda contara con servicios de energía eléctrica y agua potable, pero para ello necesitan los datos precisos para saber a qué hogares llegar.

DISMINUYEN NIVELES DE POBREZA

La mandataria estatal recalcó que con las acciones que ha emprendido su gobierno, la administración estatal puso a Tlaxcala en segundo lugar a nivel nacional en haber combatido la pobreza alimentaria.

Para mejorar la cifra, detalló que está en proceso la construcción del Banco de Alimentos, con el objetivo de garantizar la alimentación de quien más lo necesita, a ello se suma que ocho de cada 10 hogares reciban un programa de beneficio social en el estado.

La mandataria estatal resaltó el trabajo de su equipo, pues planteó que sus acciones han sido conducidas para que la entidad no sea del montón y que Tlaxcala se coloque entre las mejores.

Por ello, insistió en que los presidentes municipales tienen la obligación de trabajar para levantar a sus municipios, “de ser los mejores y que los indicadores que están bajos, superarlos”

DEBEN ALCALDES CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD

La titular de Ejecutivo manifestó que la revisión de este 26 de septiembre en la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad arrojó que hay un municipio que no cuenta con elementos policiales, por lo que pidió a los alcaldes cumplan con sus responsabilidades.

Tenemos que cumplir con esta meta, porque hay presupuesto para ello y tenemos la obligación de darle seguridad a la ciudadanía. No me pueden dejar una responsabilidad que no me corresponde, que es de cada presidente municipal

Además, señaló, deben cumplir con la certificación policial y salarios dignos para los elementos así como llevar bienestar a los ciudadanos.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Consejo Consultivo de la Secretaría del Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, enfatizó que contar con estas herramientas permite tomar decisiones que contribuyan a generar una mayor prosperidad a las familias.

Resaltó que el principal objetivo es fortalecer con información y trabajo en equipo a los gobiernos municipales para diseñar, ejecutar, evaluar acciones y estrategias que reduzcan la pobreza y mejoren el bienestar de las familias más vulnerables.